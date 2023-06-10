تخزين 1 تيرابايت.. iQOO تطلق رسميا Neo 8 Pro بإمكانيات رائعة

أطلقت العلامة التجارية الفرعية لـ "فيفو" وهي iQOO الهاتف الذكي iQOO Neo 8 Pro بسعة تخزين 1 تيرابايت في بلدها الأم الصين، وهي المرة الأولى لها في طرح موبايل بهذه المساحة الضخمة من التخزين.

ووفقا لتقرير موقع gizmochina يعمل الهاتف النسخة القياسية iQOO Neo 8 بمعالج من كوالكوم Snapdragon 8+ Gen 1 من الجيل الأول بينما نسخة البرو الأعلى تعمل من خلال معالج ميدياتك مجموعة شرائح Dimensity 9200+ .

وتم إطلاق كلا الجهازين سابقا بذاكرة وصول عشوائي 16 جيجابايت كحد أقصى + 512 جيجابايت من سعة التخزين الأساسية، والآن، أطلقت العلامة التجارية نسخة تخزين 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 1 تيرابايت لطراز Pro.

ويبرز iQOO Neo 8 Pro كجهاز رائع من خلال تقديم خيار تخزين 1 تيرابايت لأول مرة، حيث لم يوفر أي جهاز يحمل العلامة التجارية iQOO سعة تخزين موسعة من قبل.

يأتي هذا إلى جانب المعالج القوي الذي يقدم أداء رائعا، وكاميرا رئيسية بعدسة Sony IMX866VCS المثيرة للإعجاب ، يتنافس Neo 8 Pro بقوة في سوق الهواتف الذكية المتميزة في السوق، خاصة وأنه يتوفر بسعر تنافسي للغاية بالنسبة لكل مميزاته، ويباع بسعر 3699 يوان صيني (518 دولارًا أمريكيًا). في السطور التالية كل تفاصيل الجهاز الجديد

iQOO Neo 8 Pro

مواصفات iQOO Neo 8 Pro

يأتي هاتف iQOO Neo 8 Pro مع شاشة عرض من نوع AMOLED مقاس 6.78 بوصة ، تقدم جودة 1.5K ودقة تبلغ 2800 × 1260 بيكسل، مع تصميم مسطح للشاشة وفتحة ثقب في المنتصف بها كاميرا سيلفي، نسبة الشاشة إلى الجسم تبلغ 92.9% مع نسبة عرض غامرة 20: 9.

بالإضافة إلى كل ما سبق، تدعم الشاشة محتوى HDR ويمكن أن تصل إلى معدل تحديث سلس يبلغ 144 هرتز ، مما يضمن تجربة مشاهدة غامرة ونابضة بالحياة والألوان ومرئيات انسيابية وتجربة مشاهدة لا تنسى.

تحت الغطاء ، يتم تشغيل Neo 8 Pro بواسطة معالج وحدة مركزية من "ميدياتك" شريحة Dimensity 9200+ ، تقترن مع وحدة معالجة الرسوميات Immortalis-G715 ومعالج Vivo V1 + Image Signal. يوفر هذا المزيج أداءً قويًا مع تعدد للمهام بسلاسة تامة.

لاستكمال قوة المعالجة ، يأتي الجهاز بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5x كبيرة تصل إلى 16 جيجابايت رام ، ويأتي مع خيارات تخزين تتراوح من 256 جيجابايت إلى 1 تيرابايت من تخزين UFS 4.0 ، مما يوفر مساحة كبيرة لتخزين كل ما تريد من ملفاتك وتطبيقاتك دون الحاجة إلى الحذف كل فترة.

بشحنة واحدة فقط تستمر البطارية في العمل طوال اليوم، حيث تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة ، والتي تدعم الشحن السريع 120 وات من أجل عمليات شحن سريعة ومريحة، ولكن لا يوجد شحن لاسلكي.

من ناحية إعداد الكاميرات، يتميز Neo 8 Pro بإعداد كاميرا مزدوجة في الخلفية ، مع مستشعر رئيسي من Sony IMX866V بدقة 50 ميجابيكسل، بفتحة f / 1.8 وكاميرا أخرى فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل بفتحة f / 2.2. بالنسبة لصور السيلفي ، توجد كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل فتحة عدسة f / 2.45.

يعمل Neo 8 Pro من خلال نظام التشغيل أندرويد 13 وواجهة مستخدم Origin OS 3.0 الخاصة بالإصدار في الصين ، مما يوفر تجربة برمجية سهلة الاستخدام وقابلة للتخصيص. تشمل الميزات الإضافية ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة لإلغاء القفل بشكل مريح ، ومكبرات صوت ثنائية وخيارات اتصال Wi-Fi 7 و Bluetooth 5.3 للاتصال اللاسلكي السلس.