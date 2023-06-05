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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمعالجات رائدة.. تسريب مواصفات سلسلة هواتف فيفو X100

Vivo X100
Vivo X100

أطلقت الشركة الصينية للهواتف الذكية "فيفو" Vivo سلسلة Vivo X80 في النصف الأول من العام الماضي، وتشكيلة Vivo X90 في النصف الثاني من 2022. 

زعم تقرير من gizmochina التقني، أن الشركة في طريقها لإطلاق تشكيلة X100 مع نهاية هذا العام، و في الأسبوع الماضي، كشف Digital Chat Station المعروف بتسريباته الموثوق بها عن أسماء المعالجات المسؤولة عن تشغيل كل من Vivo X100 و X100 Pro و X100 Pro +

سيتم تجهيز كلا من   Vivo X100  الإصدار القياسي و X100 Pro الأعلى بمعالجات شريحة Dimensity 9300 وهي أول هواتف تظهر في العالم تعمل بهذه الشرائح،  للتذكير ، ظهر X90 و X90 Pro كأول هواتف تعمل بمعالجات Dimensity 9200 في نوفمبر 2022.

Vivo X100

وكشف التقرير أيضًا أن Vivo X100 Pro + الذي يتصدر النطاق سيعمل بمعالج من كوالكوم وتحديدا مجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 3 من الجيل الثالث لتكون من أوائل الهواتف التي تعمل بهذه الشريحة، بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون ، أكدت شركة كوالكوم مؤخرًا أن قمة 2023 للتكنولوجيا ستُعقد في الفترة ما بين 24 أكتوبر و 26 أكتوبر، وسيتم الكشف عن شريحة SD8G3 لأول مرة خلال الفعاليات.

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زعمت التقارير أن  فيفو   Vivo X100 Pro + سيكون مع كاميرا أساسية عدسة Sony IMX989 مقاس 1 بوصة ، والتي تم توفيرها على Vivo X90 Pro + أيضا، كشفت إحدى منشورات Weibo الجديدة عن بعض التفاصيل الإضافية حول ما يبدو أنه هاتف Vivo X90 Pro.

المواصفات الرئيسية لـ Vivo X100 Pro (تسريب)

سيكون Vivo X100 Pro مع بطارية سعتها 6300 مللي أمبير في الساعة، كاميرا أساسية بحجم 1 بوصة بدقة 200 ميجابيكسل، والتي ستكون مصحوبة بكاميرا تليفوتوغرافي بيريسكوب لتقريب بصري أعلى، مع قدرة على الشحن السريع بقوة 100 وات وظهر زجاجي.

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