برنامج العاشرة يحاور الفائزون بجوائز مسابقة إبداع 11.. فيديو

خصص الإعلامي محمد سعيد محفوظ، فقرة من برنامج "العاشرة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، لمحاورة الفائزون بجوائز مسابقة إبداع 11.

واستضاف الإعلامي محمد سعيد محفوظ، محمد محمود الجنزوري، الفائز بجائزة إبداع في مجال الأفلاك القصيرة للمتخصصين، وأحمد عادل جبل، الفائز بجائزة إبداع مجال شعر الفصحى.

وقال محمد محمود الجنزوري، الفائز بجائزة إبداع في مجال الأفلاك القصيرة للمتخصصين،: "رعاية الرئيس السيسي للمسابقة تعطي دفعة كبيرة للإبدع"، لافتا: "الأفلام القصيرة هواية بالنسبة لي من وأنا صغير وبدأت معي في الصف الأول الإعدادي".

وأكد أحمد عادل جبل، الفائز بجائزة إبداع مجال شعر الفصحى،: "المنافسة كانت قوية جدا، وأنا شاركت في إبداع 4 مرات والمنافسة في كل مرة كانت قوية جدا، وأول مرة أفوز بالمركز الأول".

