كارثة .. استهداف أحد محولات محطة زابوروجيه النووية بطائرات انتحارية

أخطرت روسيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، أن قوات كييف إستهدفت أحد موزعات محطة زابوروجيه الكهروذرية، بضربة من طائرات مسيّرة انتحارية.



وقال البيان في رسالة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، ونقلته وكالة “تاس”، : "ضربات طائرات مسيّرة انتحارية نُفذت يومي الخميس والجمعة، تجاه مجموعة محولات في محطة زابوروجيه الكهروذرية، والتي كانت تستخدم مسبقا لتوفير مصدر طاقة احتياطي في المحطة، حتى تضرر آخر خط نقل 330 كيلوفولت منذ أكثر من ثلاثة أشهر".

وقال غروسي إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع تقديم تقييم مستقل لهذه المعلومات، "الأمر الذي يتطلب الوصول إلى محول محطة زابوروجيه".

وضرب انفجار ناجم عن هجوم وسط مدينة ميخائيلوفكا في مقاطعة زابوروجيه، اليوم الجمعة، بحسب المعلومات الأولية التي تحدث عنها فلاديمير روغوف رئيس حركة "نحن مع روسيا".

وكتب روغوف علي "تلجرام": "وقع انفجار في وسط ميخائيلوفكا بمقاطعة زابوروجيه، وتشير المعلومات الأولية إلى أنه عمل إرهابي".