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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإسماعيلي يجمد مستحقات اللاعبين ويتخذ قرارات رادعة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

اتخذ مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى مجموعة من القرارات بالتنسيق مع  الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة  الكابتن حمزة الجمل وجاء ذلك فى الاجتماع الذى انتهى منذ لحظات.

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وجاءت  القرارات على النحو التالى  :

١- الموافقة على طلب المدير الفنى بتعيين مديرا للكرة.

٢- إيقاف المستحقات المالية للاعبين لأجل غير مسمى.

٣- تفويض المدير الفنى باستبعاد العناصر غير المفيدة وتصعيد عدد من الناشئين بدلا منهم بداية من أول مران للفريق.

٤- تعهد المدير الفنى وجهازه بتحسن النتائج فى المباريات المقبلة بما يليق باسم وتاريخ النادى الإسماعيلى.

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