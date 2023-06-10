بحضور مني الشاذلي.. رقص وفرحة خيري رمضان بزفاف ابنه

احتفل الإعلامي خيري رمضان بزفاف ابنه، فى إحدي الفنادق الكبري بالقاهرة، وسط حضور عدد من الإعلامين على رأسهم الإعلامية مني الشاذلي .

وظهرت الفرحة على الإعلامي خيري رمضان ، الذى رقص مع نجله ، فى حضور الاهل والاصدقاء .

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علق الإعلامي خيري رمضان، على فوز النادي الأهلي بثلاثية نظيفة على الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، قائلا: "الأهلي بطل ومشرف الكرة المصرية ويضع أقدامه في النهائي وأداء الأهلي كان رائع لكن الأهلي يواجه مشكلة الآن يجب تذليلها".

وأضاف الإعلامي خيري رمضان، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أنه من المفترض تكون مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا في 11 يونيو المقبل وبالتالي ستحدث أزمة لأن بعد هذه المباراة ستقام يوم 13 أو 14 يونيو مباراة منتخب مصر أمام غينيا.

وتابع: "منتخب مصر سيواجه نظيره الغيني في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، إزاي يبقى فاضل يومين على ماتش المنتخب والأهلي يكون قبلها بيستعد للنهائي، وهيلعبوا ازاي والأهلي ميقدرش يضحي بلاعبيه زي ما حصل خلال كاس العالم للأندية".

وأضاف خيري رمضان، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن بيراميدز فريق قوي جدا وعندهم لاعبين حلوين قوي، مؤكدا أن بيراميدز لم يظلم تحكيميا خلال مباراة السوبر كما حاول بالإيحاء مدرب بيراميدز بعد المباراة خلال المؤتمر الصحفي، معقبا: "هو اتغلب 3 مرات ورا بعض وشوف الأخطاء عندك"

وتابع: "علاقة اللاعبين ببعضهم كلهم رائعة ولنا موقف إصابة محمود متولي، وبالنسبة للزمالك حر في انسحابه ومجلس الإدارة يتحمل المسئولية ولكن فكرة أنك تفرغ قناة الزمالك طول الوقت للهجوم على فريق آخر ايه علاقته بكرة القدم وبصوا على شغلكم فقط الكرة لعبة للتسلية وبلاش فتن".