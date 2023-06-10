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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تعتزم شراء منظومة صواريخ إسرائيلية بـ4 مليارات يورو

أرشيفية
أرشيفية

أظهرت وثائق، الجمعة، اعتزام ألمانيا شراء منظومة الصواريخ الدفاعية الإسرائيلية "أرو-3" مقابل ما مجموعه نحو 4 مليارات يورو (4.30 مليار دولار).

وستطلب ألمانيا من المشرعين، الأسبوع المقبل، إقرار ما يصل إلى 560 مليون يورو كدفعة مقدمة، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

وتم تصميم "أرو-3" لاعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي للأرض.

والمنظومة هي الفئة العليا من منظومات الدفاع الصاروخي الإسرائيلية التي تمتد من القبة الحديدية التي تعترض الصواريخ قصيرة المدى إلى صواريخ "أرو-3" طويلة المدى التي تدمر أي رؤوس حربية غير تقليدية على ارتفاع آمن.

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وجاء في وثائق المشتريات الخاصة في وزارة المالية الألمانية التي تم إعدادها لتقديمها إلى البرلمان، أن برلين تستهدف إبرام صفقة مع الحكومة الإسرائيلية لشراء نظام "أرو-3" في نهاية العام.

وأضافت الوثائق أن ألمانيا ستخسر الدفعة المقدمة أو جزءًا منها إذا فشلت الصفقة، لأن الأموال ستستخدم في تعويض إسرائيل عن التكلفة التي تكبدتها حتى ذلك الحين.

ومن المفترض أن تتسلم القوات الجوية الألمانية منظومة "أرو-3" بحلول الربع الرابع من عام 2025، وستتكلف المنظومة أكثر مما كان مخططًا لها بنحو مليار يورو.

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