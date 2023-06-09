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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو لبلينكن: لن تلزم إسرائيل بأي تسوية مع إيران

نتنياهو لبلينكن:
نتنياهو لبلينكن: "لن تلزم إسرائيل أي تسوية مع إيران"

أجرى نتنياهو قبل قليل محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وتطرقا إلى عدة مواضيع، من بينها التعاون العسكري والإستخباراتي بين البلدين  الذي وصل إلى أعلى مستوياته، واتفقا على تطوير التعاون بين البلدين بشأن الذكاء الاصطناعي.

ناقش الاثنان التحديات والفرص في المنطقة.

وأعرب رئيس الوزراء نتنياهو عن تقديره للمحادثات الصريحة التي جرت مؤخرا في واشنطن بين طواقم البلدين وللتنسيق الوثيق بين إسرائيل والولايات المتحدة.

كما تطرقا إلى الملف النووي الإيراني، حيث حدد نتنياهو موقفه الثابت بأن أي إتفاق نووي لن يوقف البرنامج النووي الإيراني لن يلزم إسرائيل بعدم العمل ضد إيران، وفق بيان صادر عن مكتب نتنياهو.


وتأتي المحادثة بين البلدين على خلفية تقارير مختلفة تفيد بأن الولايات المتحدة والدول الأوروبية جددت المحادثات مع الجمهورية الإسلامية بشأن أنشطتها النووية.

وفقًا للتقرير، ولأول مرة منذ انسحاب الولايات المتحدة تحت إدارة ترامب من الاتفاقية الأصلية، عُقدت محادثات مباشرة بين المسؤولين في إيران والولايات المتحدة. وقال دبلوماسي غربي كبير "هناك اعتراف بأننا بحاجة إلى خطة دبلوماسية للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني. والشيء المقلق هو أن عملية صنع القرار في إيران فوضوية ويمكن أن تؤدي إلى صراع مع إسرائيل".

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