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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

رعب فى الجو.. راكب يفتح باب طائرة قبل هبوطها بـ كوريا الجنوبية

صدى البلد

أثار موقف غير متوقع  لقيام راكب بفتح  باب الطائرة  أثناء تحليقها في الجو، الكثير من الجدل على وسائل الأعلام  فيما لا تزال التحقيقات في الحادث مستمرة لفهم كيف استطاع الرجل فتح الباب أثناء الطيران و عن السبب لفتحه باب الطائرة . 

قام أحد الركاب الآخرين على نفس الرحلة بوصف  ما عاشه من دقائق رعب أعقبت فتح أحد الركاب معه على نفس الرحلة  باب الطائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية "آسيانا" قبل دقائق من هبوطها في مدينة دايجو في كوريا الجنوبية.

أوضح الراكب وفقا لتصريحه  لشبكة "سي إن إن"  أنه شعر باقتراب الموت، وأنها ستكون نهايته  وكان يفكر في أفلام الكوارث، التي يموت فيها الجميع عندما يفتح باب الطائرة  مؤكدا أنه لم يكن يعلم وقتها أن الراكب الجالس بجواره كان المسؤول عن فتح الباب محاولا القفز من الطائرة التي كانت تتحرك بسرعة وبمجرد أن لامست عجلاتها الأرض .

وقال الشاهد: أن الراكب بعيدا عن قيامه بفتح باب الطائرة كان يقوم بتصرفات غريبة  آخرى منذ صعوده إلى الطائرة فقد كان يتحرك باستمرار وينظر حوله ويتصرف بشكل مريب".

 

كوريا الجنوبية دايجو باب الطائرة

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رعب فى الجو.. راكب يفتح باب طائرة قبل هبوطها بـ كوريا الجنوبية

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