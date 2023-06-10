بجمبسوت.. إطلالة جريئة لـ أيمان العاصي عبر إنستجرام

شاركت الفنانة إيمان العاصي جمهورها صورة جديدة ، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات“ إنستجرام ”.

وظهرت “إيمان العاصي ”بإطلالة جذابة جريئة مرتدية جمبسوت باللون الاصفر ، كما تركت شعرها منسدلًا مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور .

إيمان العاصى وجعفر العمدة

ردت الفنانة إيمان العاصى على تصريحات الفنانة زينة بعد مشاركتهما معا فى مسلسل “جعفر العمدة” الذى قام ببطولته كل من محمد رمضان ومى كساب وإخراج وتأليف محمد سامى.

وقالت إيمان العاصى، فى لقاء ببرنامج et بالعربى إن ما قالته زينة بشأن بطولتها للعمل فإنه من المعروف أن محمد رمضان هو بطل العمل سواء كان ذلك قوبل بالرفض أو الموافقة عليه.

وأضافت إيمان العاصى: “ليس هناك أى خلاف بينى وزينة ولكن كانت زينة منعزلة فى التصوير نظرا لأنها كانت تركز فى دورها فضلا عن أن طبيعة دورها على خلاف مع باقى نساء جعفر العمدة وبالتالى ليس هناك أى مشاكل بيننا”.

وتابعت إيمان العاصى: “أحب شخصية دلال لأنها شخصية قوية وتخطط لكل شيء ولا احب فيها الشر ولا أنظر لترتيب اسمى على تتر العمل”.

كانت زينة خرجت بعدد من التصريحات التى تؤكد انها بطلة مسلسل “جعفر العمدة” وهو الأمر الذى تسبب فى إثارة الجدل.