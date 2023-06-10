مفاجأة كبرى حول غرامة كهربا لنادي الزمالك قبل نهائى إفريقيا

فجر أشرف عبد العزيز محامى اللاعب محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل بشأن غرامة اللاعب المستحقة لنادي الزمالك التى تقدر بمليوني دولار و٤٠٠ الف دولار بالإضافة إلى الغرامة المستحقة للتاخر فى سدادها.

وقال اشرف عبد العزيز محامى كهربا ان القيمة المالية الخاصة بالغرامة تم توفيرها وسيتم سدادها خلال ساعات خاصة أن المهلة الأخيرة للسداد وفقا لقرار لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي الفيفا تنتهى يوم ١١ من الشهر الجاري.

وأوضح عبد العزيز محامي كهربا ان الفلوس وقيمة الغرامة جاهزة للسداد والمحامى التونسى على العباسى المختص بمتابعة القضية بالفيفا سيتم دفعها خلال ساعات سواء اليوم او غدا أو بنهاية الموعد المحدد لسداد الغرامة.