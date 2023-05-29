الحقيقة الكاملة في انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك الموسم القادم.. تفاصيل

يتردد أسم نجم النادي الأهلي أيمن أشرف مدافع الأهلي بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد خروجه من حسابات السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة بالنادي الأهلي وعدم منحه أى فرصة للمشاركة مع الفريق رغم المشاركة فى أكثر من بطولة فى توقيت واحد .

الكثير ربط اسم أيمن أشرف نجم النادي الأهلي باقتراب انتقاله من نادي الزمالك فى الموسم الجديد فى ضربة جديدة خلال فترات الانتقالات بين الأندية .

صدى البلد تقصى الحقيقة الكاملة بعرض الأمر على حازم فتوح وكيل اللاعب أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي الذى أكد أن اللاعب لم يفكر من قريب أو من بعيد فى الانتقال الى الزمالك مشيرا الى أن أيمن اشرف كان يتمنى الاستمرار فى النادي الأهلي وينهى حياته الكروية فى النادي الأهلي بعد سنوات من النجاح منذ العودة لفريق الأهلي قادما من نادي سموحة .

وأوضح حازم فتوح أن أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي لم يناقش نهائيا أمر انتقاله الى نادي الزمالك ولم يتلق أى اتصالات رسمية بل كل ما تردد مجرد تكهنات لم ترق الى الحقيقة خاصة ان اللاعب مرتبط بحب وجماهير النادي الأهلي ويدرك جيدا هذا الأمر .

أيمن أشرف

وأشار الى أن أيمن أشرف فى حالة رحيله الى النادي الأهلى ستكون وجهته الأولى الى أحد دوريات الخليج مع أنه تلقى أكثر من عرض داخل مصر ولكن اللاعب يميل الى اللعب فى دوريات الخليج بعد رحيله عن النادي الأهلي .

خارج حسابات كولر

وخرج أيمن أشرف من حسابات السويسرى مارسيل كولر منذ تولى تدريب الأهلي ولم يمنحه فرصة المشاركة مع الفريق ورغم ذلك لم يثير اللاعب أى أزمات مع المدرب بعد خروجه من حساباته نهائيا ويؤدى تدريبه بشكل مثالى .

كولر

ومنح كولر فى الفترة الأخيرة الفرصة لعدد كبير من لاعبي الفريق ولكنه استمر فى استبعاد أيمن اشرف من تشكيل الأهلي فى كل المباريات التى يخوضها .

بند أحقية رحيل اللاعب

كشفت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة عن شرط وحيد يمكن أيمن أشرف مدافع الأهلي من فسخ عقده مع القلعة الحمراء فى قادم الأيام.

أفادت المصادر أن عقد المدافع أيمن أشرف مع النادي الأهلي ينتهي في صيف عام 2024 المقبل.

وأضافت: يحق لمدافع النادي الأهلي أيمن أشرف فسخ العقد تلقائيا استنادا الي بند عدم المشاركة في نسبة الـ10% من المباريات المحلية والقارية بقميص المارد الأحمر والرحيل الي أي ناد.

أيمن أشرف

وكانت أنباء ترددت حول رغبة نادي الزمالك فى ضم أيمن أشرف مدافع النادي الأهلي حال رحيله عن القلعة الحمراء.

وسبق أن رحّب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي مطلع العام الحالي برحيل أيمن أشرف إلي صفوف نادي البنك الأهلي على سبيل الإعارة.

أيمن أشرف خلال تدريبات الأهلي

العجيزى يتغنى بزميله

تغنى هاني العجيزي ، نجم الأهلي الأسبق ، باللاعب أيمن أشرف مدافع الفريق الأحمر مؤكداً أنه لاعب مخلص وأحد أبرز النجوم الذين أعطوا الكثير للقلعة الحمراء ولم يبخل بأي نقطة عرق.

أيمن أشرف

وأضاف العجيزي عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) أن أيمن أشرف لاعب مقاتل ويستحق التحية ويتمنى له التوفيق في الفترة القادمة سواء مع الأهلي أو أي فريق آخر.