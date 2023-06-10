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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على متن يخت.. لقاء الخميسي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

صدى البلد

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، جمهورها ومتابعيها، فيديو جديد علي متن يخت  اثناء عطلتها الصيفية عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ظهرت لقاء الخميسي بأطلالة جذابة جريئة مرتدية هاف ستومك باللون الابيض و شورت جينز ، مما حاز إعجاب الكثير من جمهورها ومحبيها.

يذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحةأيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي،وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.


مشاركة لقاء الخميسي في مسلسل زي القمر

كما شاركت في مسلسل "زي القمر" الجزء 2 بحكاية (حتة من القمر)، كانت تجسد شخصية "قمر"، وكان هذا العمل بطولة كلًا من: درة، أحمد حلاوة، صابرين، آيتن عامر، محسن منصور،  لبنى ونس، وكان هذا العمل من إخراج شيرين عادل وتأليف فداء الشندويلي.

أحداث المسلسل

تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول العديد من القصص، مثل (حكاية غالية) عن حياة فتاة تدعى غالية تعزف وتدرس الموسيقى، وتتزوج بطريقة مختلفة بعد تأخرها في الزواج وتتعرض لمشاكل عديدة. والثانية (حكاية واحد فى المية) عن قصة سيدة كفيفة تمر بالعديد من المواقف الصعبة في حياتها، بجانب الكثير من الحكايات الاجتماعية الأخرى.

اخر أعمال لقاء الخميسي اطلالات لقاء الخميسي صور لقاء الخميسي الفنانة لقاء الخميسى

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