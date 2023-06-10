قبل أحمد حجازي.. لاعبون أصيبوا بالرباط الصليبي أكثر من مرة

أصبح الرباط الصليبى غولا يلتهم المواهب في الملاعب، ليس هذا فحسب بل إنه أصبح زائرا ثقيلا لدى بعض نجوم الكرة، حيث تعرض بعض اللاعبين إلى الإصابة بالصليبى أكثر من مرة.

وفي الايام الحالية تعرض النجم المصري أحمد حجازي لاعب فريق الاتحاد السعودي للاصابة بالرباط الصليبي وأتم العملية بنجاح كما أعلنت الصحف والمواقع العربية.

ولم تكن إصابة حجازي بالرباط الصليبي هي الأولى في مسيرته، ولكن تعرض حجازي للإصابة بالرباط الصليبي مرتين بعد الرحيل عن الأهلي.

ويعتبر من أبرز اللاعبين الذين تعرضوا للاصابة بالرباط الصليبي هم: عمرو جمال ، محمود عبد العزيز زيزو، ومحمد محمود، وعماد فتحى، وأحمد حجازى، وناصر ماهر، أكرم توفيق ومن قبلهم عماد متعب، وحسام غالى، وحسنى عبد ربه، ومحمد ناجى جدو، ومحمد زيدان، وأحمد حسن، وأحمد بلال.

وإليكم أبرز اللاعبين الذين أصيبوا بالرباط الصليبي أكثر من مرة:

أكرم توفيق

أصيب أكرم توفيق، لاعب الأهلى، بالرباط الصليبى مرتين، حيث كانت الإصابة الأولى، خلال مشاركته مع المنتخب أمام نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية.

والاصابة الثانية تعرض لها خلال مرانه مع الأهلي بعدما سقط على الأرض دون تدخل من أحد وظل اللاعب يبكي وخرج من الملعب، وتم نقله لأحد المستشفيات، وكشفت الفحوصات عن إصابة اللاعب بقطع جزئي في الرباط الصليبي.

احمد حجازي

تعرض حجازي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة مرتين أثناء احترافه في فيورنتينا الإيطالي، بعدها عاد إلى النادى الأهلي واستمر فيه لمدة موسم قبل أن يعود مرة أخرى إلى الاحتراف الأوروبي من خلال بوابة ويست بروميتش

عمرو جمال

تعرض عمرو جمال، لاعب الأهلى السابق وفاركو الحالي، للإصابة بالرباط الصليبى، في مارس الماضي، خلال مباراته مع الإسماعيلى، والإصابة الأولى كانت عام 2014 عندما كان لاعبا في الأهلى .

محمد محمود

في يناير 2019 تعرض محمد محمود خبر إصابته بالرباط الصليبى بعد أول مباراة له بقميص الأهلى، وبعد عودته من الإصابة، لم تمر سوى تسعة أيام فقط حتى تلقى اللاعب أسوأ صدمة حينما سقط مجدداً فى مران الأهلى مصاباً بقطع فى الرباط الصليبى بالركبة الأخرى

ناصر ماهر

من اللاعبين المعتادين على الإصابة بالرباط الصليبى، هو ناصر ماهر، فقد تعرض ناصر ماهر لقطع فى الرباط الصليبى عام 2015، وقت كان ضمن ناشئين الأهلى، وفى أثناء التدريبات اصطدم بأحمد رمضان بيكهام زميله بالفريق، وخضع لإجراء عملية جراحية.

وقبل أن يتم شفاء اللاعب من الإصابة اللعينة، عاوده الرباط الصليبى مرة أخرى، وذلك خلال فترة التأهيل، ليرقد مرة أخرى أسيرا للصليبى غول الملاعب.

