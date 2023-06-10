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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

وزير الثقافة اللبنانى يستقبل أمين اتحاد الأدباء والكتاب العرب

صدى البلد

 التقى الشاعر والمفكر الدكتور علاء عبد الهادى الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر وزير الثقافة اللبنانى القاضى محمد وسام المرتضى في مكتبه بالمكتبة الوطنية - قصر الصنائع. 
وأكد الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب الشاعر والمفكر الدكتور علاء عبد الهادى، ان زيارته إلى دولة لبنان الشقيق، تأتى في إطار جولة عربية لتوحيد الجهود  الثقافية العربية فى الوطن العربي، خاصة وأن دولة لبنان تحتل مساحة كبيرة في قلوب وعقول الأدباء والمفكرين المصريين وأن القيادة السياسية المصرية دائما ما تؤكد على عمق العلاقات التاريخية بين مصر ولبنان، مشيرا الى ان أبناء الأمة العربية من الممكن أن يختلفوا سياسيأ ولكن من الصعب أن يختلفوا على هويتهم الثقافية والتاريخية والأدبية.

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وقال ان وزير الثقافة اللبنانى القاضى محمد وسام المرتضى على درجة كبيرة من الوعى والانتماء وأنه اتفق مع "المرتضى" على  توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الأمانة العامة لاتحاد الأدباء والكتاب العرب ووزارة الثقافة اللبنانية.

مشيرا الي أن اللقاء تناول عددا من الموضوعات والقضايا  التى تهم  الثقافة العربية في الوقت الراهن، وضرورة  بثّ الوعى  لدى الشباب العربي، لمواجهة المفاهيم الخاطئة والشائعات المغرضة، التى تحاول ان تنال من الهوية والثقافة العربية.

وخلال اللقاء قدم الشاعر والمفكر  الدكتور علاء عبد الهادى الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، درع الاتحاد العام للادباء والكتاب العرب  الى الوزير "المرتضى" وزير الثقافة اللبنانى تقديراً لمواقفه القومية، ولجهوده فى إعلاء شأن الثقافة فى لبنان.

حضر اللقاء  سعيد الصقلاوى رئيس الجمعية العمانية للأدباء والكتاب والدكتور إلياس زغيب الامين العام لاتحاد الكتاب اللبنانيين وعددا من المفكرين والشعراء فى لبنان.

اتحاد كتاب مصر الثقافة العربية الدكتور علاء عبد الهادى السياسية المصرية القيادة السياسية المصرية علاء عبد الهادي

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