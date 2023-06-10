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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت.. فيديو

أسعار العملات
أسعار العملات

قدمت الإعلامية رشا مجدي  تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار  والعملات العربية والأجنبية اليوم السبت 10- 6-2023، حيث شهد الدولار استقرارا في أسعاره ، وذلك في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.
 

أسعار الدولار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت

 

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 33.19 جنيه للبيع، و8 .33 جنيه للشراء.

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.55  جنيه للبيع، و  38.42 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.60 جنيه للبيع، و100.22 جنيه للشراء

 

الدولار توك شو رشا مجدي اليورو سعر الريال السعودى

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