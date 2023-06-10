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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

37 تهمة جنائية و20 عاما سجن .. تفاصيل لائحة الاتهام ضد ترامب

37 تهمة جنائية و20
37 تهمة جنائية و20 عام سجن.. تفاصيل لائحة الاتهام ضد ترامب

كشفت لائحة الاتهام الصادرة ضد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه يواجه 37 ‏تهمة جنائية، بسبب سوء تعامله المزعوم مع وثائق سرية، بما في ذلك الاحتفاظ المتعمد بمعلومات الدفاع ‏الوطني، والتآمر لعرقلة العدالة.‏

ومن بين تلك التهم، يواجه ترامب 31 تهمة تتعلق بالاحتفاظ المتعمّد بمعلومات الدفاع الوطني، وتهمة واحدة بالتآمر لعرقلة العدالة، وتهمة إخفاء وثيقة في تحقيق اتحادي، بالإضافة إلى تهمتين منفصلتين بشأن الإدلاء ببيانات كاذبة، وتهم أخرى ذات صلة.

ووجد المحققون كذلك، أن ترامب احتفظ بالوثائق السرية الأمريكية في غرفة نومه، وحمام ودش، وغرفة تخزين، وقاعة رقص، ومكتب في مقر إقامته الحالي في "مار-أ-لاغو" في ولاية فلوريدا الأمريكية، وفقا للائحة الاتهام.

كما أشارت لائحة الاتهام، إلى أن ترامب قد يواجه حكما بالسجن يصل إلى 20 عاما، في عدد من التهم الموجهة إليه.

وينفي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مزاعم ارتكاب مخالفات، وانتقد المدعين العامين لعدم ملاحقتهم الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، بسبب سوء تعامله المزعوم مع المواد السرية، بنفس المستوى من الصرامة التي يتلقاها.

وفي وقت سابق من صباح الجمعة، أعلن الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب أنه تلقى إخطارًا من خلال محاميه بتوجيه اتهامات له بتهمة حيازة مواد سرية، واستدعائه للمثول أمام المحكمة في ميامي الثلاثاء المقبل.


وقال ترامب: "تم استدعائي للمثول أمام المحكمة الفيدرالية في ميامي يوم الثلاثاء... لم أكن أتوقع أبدًا أن مثل هذا الأمر يمكن أن يحدث للرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية".

ويعتقد ترامب أن أساس الاتهامات هو الوثائق السرية التي استولى عليها عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) خلال تفتيشهم لمنزله في مار-أ-لاغو في ولاية فلوريدا.

وفي أغسطس الماضي، عثر مكتب التحقيقات الفيدرالي على 11 مجموعة من الوثائق بعضها "سري للغاية"، أثناء تفتيشه مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في ولاية فلوريدا.

وجمع مكتب التحقيقات الفيدرالي من مقر إقامة ترامب 4 مجموعات من الوثائق المصنفة "سرية للغاية"، و3 مجموعات من المستندات "السرية" و3 مجموعات "خاصة".

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