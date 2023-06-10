الاتنين المقبل.. الصناعات الغذائية تنظم مؤتمرها السنوي بعنوان «الاستدامة وزيادة الاستثمار»

أعلنت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، تنظيم مؤتمرها السنوي الثاني بعنوان "الاستدامة وزيادة الاستثمار في الصناعات الغذائية"، يوم الإثنين الموافق 12 يونيو، بحضور وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير.

كما يشارك في المؤتمر رؤساء المؤسسات والهيئات الحكومية والخبراء والمتخصصين والشركاء الاستراتيجيين للغرفة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بجانب أعضاء مجلس إدارة الغرفة ولفيف من رواد التصنيع الغذائي ورؤساء المصانع وشركات الأعضاء.

وقال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن تنظيم المؤتمر السنوي يأتي في إطار السعي الدائم من الغرفة، والتزامها بتطوير وتنمية شركات تصنيع الأغذية والمشروبات للعمل على رفع تنافسية وجودة المنتجات المصرية وتمثيل مصالح أعضائها لدي جميع الجهات والمؤسسات، من خلال بناء صورة ايجابية عن الصناعات الغذائية المصرية بجانب عرض السياسات والاليات التي تعزز من تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية وهو الدور الأساسي للغرفة بجانب تسليط الضوء على الدور الوطني للقطاع في المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واضاف الجزايرلي، أن المؤتمر السنوي للغرفة، يعد النافذة التي يتم من خلالها طرح ومناقشة اهم التحديات التي تواجه صناع الغذاء في مصر، وحلقة الوصل بين الخبراء وجميع الشركاء لتقديم توصيات وحلول تسهم في تحسين وتهيئة مناخ الأعمال من خلال خلق مناخ تشريعي وشراكة فاعلة وإيجابية نحو المزيد من فرص النمو وزيادة الاستثمار والتصدير ورفع جودة وتنافسية المنتجات الغذائية المصرية.

واوضح أن من أهم المحاور التي يركز عليها المؤتمر السنوي الثاني في الجلسات النقاشية التي يديرها المتخصصين في مجالات التصنيع الغذائي المختلفة من أعضاء مجلس الإدارة، توحيد كافة التشريعات السارية واصدار قانون الغذاء الموحد دعما للاستثمار وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في التوافق مع متطلبات الاسواق، وتحديد احتياجات الصناعة والحوافز المطلوبة لزيادة الصادرات بالإضافة إلى جلسة حول تطبيق نظم الرقابة علي المنشآت علي أسس ومبادئ تحليل المخاطر.

من جانبه أضاف محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة، أنه سيتم خلال المؤتمر عرض لأهم الأنشطة والانجازات التي قامت بها الغرفة خلال الدورة الحالية، وتكريم رواد القطاع، مشيراً إلى أنه سيتم بث الكتروني مباشر لفعاليات المؤتمر وجلساته حتي يتمكن من المشاركة فيه أكبر عدد من ممثلي قطاع الصناعات الغذائية في مصر.