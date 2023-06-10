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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خبير: المراكز البحثية المصرية تعزز مكانتها وتحقق تقدما ملحوظا في التصنيفات الدولية

المراكز البحثية المصرية
المراكز البحثية المصرية

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعمل على تطوير وتحسين نظام التعليم في مصر خلال الـ 9 سنوات بهدف وضعه في إطار المنافسة العالمية.

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خبير يكشف أسباب تقدم الجامعات والمراكز البحثية المصرية في التصنيفات الدولية

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وأوضح الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تلعب دورًا حاسمًا في دعم وتطوير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية، من خلال التزام الحكومة بتعزيز التعليم العالي والبحث العلمي، واتخاذ عدد من الإجراءات والسياسات التي تهدف إلى تحقيق التميز ورفع جودة التعليم والبحث العلمي في مصر.

وأشار أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إلى أن تم تخصيص موارد مالية كبيرة لدعم الجامعات المصرية وتطوير بنيتها التحتية وتحديث المعامل والمرافق البحثية، بالإضافة إلى تعزيز برامج التدريب والتطوير للأساتذة والباحثين، وتشجيعهم على النشر في المجلات العلمية المرموقة والمشاركة في الأبحاث المبتكرة.

وأوضح الدكتور حسن شحاتة، أن البحث العلمي يعتبر من أهم الأنشطة التي يمارسها العقل البشري وله دور كبير في تقدم الأمم ونهضتها الحضارية، موضحًا أن التركيز على البحث العلمي ورعايته وتطبيق نتائجه يسهم في تحقيق التقدم والتطور في مختلف المجالات.

لذا، تحرص القيادة السياسية علي الاهتمام بتطوير مؤسسات البحث العلمي وتوفير الدعم اللازم لها، سواء كانت جامعات، مراكز بحثية، أو مختبرات، بحيث تكون لديها البنية التحتية والموارد اللازمة للقيام بأبحاث عالية الجودة ومبتكرة.

وصرح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، بأن بفضل هذا الدعم والاهتمام الكبير، تم تحقيق تقدم كبير في مجال التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتعززت مكانة الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية وزادت قدرتها على المنافسة على المستوى العالمي، موضحًا أن هذه الجهود الرامية للتميز من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسعي دائما إلى تعزيز التنمية الشاملة في مصر وتحقيق رؤية مستقبلية للتعليم العالي والبحث العلمي في البلاد.

وقال الخبير التربوي، إن باستمرار هذه الجهود والتركيز على تطوير القدرات البحثية وتشجيع النشر الدولي، تتمكن الجامعات والمراكز البحثية المصرية تعزيز مكانتها وتحقيق تقدم مستمر وملحوظ في التصنيفات الدولية.

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