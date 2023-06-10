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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على كشوف توزيع الطلاب بلجان امتحانات زراعة عين شمس

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

كشف الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، عن كشوف توزيع الطلاب بلجان الامتحان السبت 10 يونيو 2023 فترتين ( فترة أولي وفترة ثانية).
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وأضاف الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس خلال تصريحاته لـ صدي البلد، أن الكلية تواصل امتحانات الفصل الدراسي الثاني، منوهاً بأن الطلاب يؤدون الامتحانات داخل اللجان في هدوء تام دون رصد أية شكاوي منهم إطلاقًا، مشيرًا إلى أن الأسئلة واضحة وليست صعبة، حيث تم التنبيه على أعضاء هيئة التدريس بوضع أسئلة في متناول جميع الطلاب كي يستطيعوا الحل.

وأعلن الدكتور أحمد جلال عميد زراعة جامعة عين شمس،  موعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023، مؤكدا أن الكلية تقوم بتصحيح الامتحانات من قبل أعضاء هيئة التدريس وسوف يتم الاعلان عنها في نهاية يونيو.

وأصدر أحمد جلال، عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، تعليمات عن عقوبة الغش فى الامتحان، وهى: الرسوب فى المادة التى قام الطالب بممارسة الغش فيها، والحرمان من دخول بقية مواد امتحان الفصل الدراسي، والرسوب فى جميع مواد الفصل الدراسي، والإحالة لمجلس التأديب، وإخطار ولي الأمر.

كما حذر "جلال"، من اصطحاب أي شيء غير ورقة الإجابة، كما يحظر وجود المحمول نهائيا مع الطالب داخل اللجنة، ويحظر وجود أى محتوى للمادة داخل اللجنة.

وكان قد ستقبل متحف الزعفران بجامعة عين شمس، زيارة من 23 طفل من مركز الطفل للحضارة والإبداع ( متحف الطفل) ضمن البرنامج الصيفي لمتحف الطفل والذى يمتد من شهر مايو حتى شهر سبتمبر ويقدم معلومات فنية وعلمية وثقافية مبسطة للأطفال، إضافة إلى القيام برحلات ميدانية لربط المعلومات النظرية بأرض الواقع.

وخلال الزيارة تم اصطحاب الأطفال في جولة بمتحف الزعفران بجامعة عين شمس وتم تقديم شرح مبسط حول المعروضات الأثرية التى يضمها والتى منها واجهة بوابة مقصورة الأمير نب ماعت رع بن الملك رمسيس التاسع (1125-1107 ق.م)، وكان يشغل منصب كبير كهنة الشمس (ور ماو) في معبد رع في إيونو.

جامعة عين شمس كشوف توزيع الطلاب كلية زراعة الدكتور أحمد جلال Jobs Education

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