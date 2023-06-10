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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الفتوى والتشريع تصدر رأيها في دعوى حول أرباح قناة السويس

صدى البلد

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى حفظ فتوى تطالب الإفادة بالرأي بخصوص مدى صحة اعتراض الجهاز المركزي للمحاسبات ، على قيام الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتخفيض حساب الأرباح المُرحَّلة من أرباح العام المالي 2016/ 2017 بنحو مبلغ (133,541) مليون جنيه قيمة ما جنبه مجلس إدارة الهيئة .

 

وقائع الفتوى ، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، قراره بالموافقة على توزيع نسبة من أرباح الهيئة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2017 للعاملين بالهيئة بما يعادل (10) أشهر بأجر شامل، وتفويض رئيس المجلس في وضع قواعد الصرف. 

 

وثبت لدي الفتوى ، أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد طلب في شهر مارس الماضي ، إرجاء البت في طلب الرأي المقدم منه فى ضوء الأحكام التي صدرت عن محكمة القضاء الإداري ببورسعيد ، بأحقية بعض العاملين بهيئة ميناء بورسعيد (سابقًا) الهيئة الاقتصادية (حاليًّا) ، والتي تناولت حيثياتها أساس استحقاق المكافآت ورقابة وزارة المالية عليها وسلطة مجلس الإدارة في تحديد ضوابط الصرف، حتى يتسنى للهيئة موافاة الجمعية العمومية بصورة الأحكام الرسمية لتكون تحت نظرها عند إبداء الرأي .

 وهو ما يُستفاد منه العدول في الوقت الحالي عن طلب الرأي الماثل، مما يتعين معه حفظ هذا الطلب، دون أن يغلّ ذلك يد الجهة الإدارية عن معاودة الطلب مستقبلا في ضوء ما يتراءى لها في حينه.

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