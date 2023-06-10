ضبط سيدتين بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة في القليوبية

القت مباحث القليوبية القبض على سيدتين لقيامهما بالاتجار في المخدرات بدائرة مركز شرطة شبين القناطر في محافظة القليوبية، وتم التحفظ على كميات من الهيروين والحشيش والايس ومبلغ مالى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية امن القليوبية، اخطارا من مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن يفيد ورود اخطار من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد قيام ضباط مباحث المركز بضبط سيدتين في محل اقامتهما بدائرة المركز، وعثر بحوزتهما على كمية لمخدر الهيروين والحشيش والآيس «الشابو» كمية لمخدر الكوكايين ومبلغ مالى و2 هاتف محمول وميزان حساس وتولت النيابة التحقيق.