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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"المركزي السويسري" يلمح إلى رفع الفائدة لاحتواء التضخم

المركزي السويسري
"المركزي السويسري" يلمح إلى رفع الفائدة لاحتواء التضخم

قال رئيس المصرف الوطني السويسري، توماس جوردان، اليوم السبت، إن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة؛ لاحتواء التضخم الذي لا يزال أعلى من المستهدف.

ونقلت صحيفة "كورييري ديل تيتشينو"، عن جوردان، دفاعه عن التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار في الأسعار، وأشار إلى أن مثل هذا الاستقرار سيتحقق عندما يكون التضخم دون الاثنين في المئة، ولكن في الوقت نفسه بالمنطقة الإيجابية.
وأظهرت بيانات حكومية، الإثنين، أن التضخم انخفض في سويسرا خلال مايو على أساس سنوي إلى 2.2 بالمئة، لكنه يظل بذلك أعلى من النطاق الذي يستهدفه البنك بين صفر واثنين بالمئة منذ فبراير 2022.

ورغم تراجع ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة، إلا أن توقعات المحللين والسوق تشير إلى أن المركزي سيرفع الفائدة في اجتماعه المقرر في 22 يونيو.

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