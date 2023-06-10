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إلهام أبو الفتح
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أخبار البلد

نقابة الصحفيين ترحب بالمنح التدريبية المجانية لأبناء المهنة من إعلام القاهرة

صدى البلد

تعلن نقابة الصحفيين، عن ترحيبها بالمنح التدريبية التي تقدمها كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، لأعضاء النقابة من خلال مركز التدريب والتوثيق والإنتاج الإعلامي بالكلية ، الذي يقدم دورات تدريبية متخصصة ومتطورة في مجالات فنون الإعلام والاتصال، مستعينًا بأفضل الكوادر الإعلامية والمهنية المتخصصة وبأحدث التجهيزات المتطورة التي تواكب ما وصل إليه العمل الإعلامي المهني من تطور تكنولوجي في شتى مجالات صناعة وإنتاج البرامج الإعلامية والإعلانية والتسويق والعمل الصحفي، بما يواكب سوق العمل في هذه المجالات.

وقال خالد البلشي، نقيب الصحفيين: «سعيد وفخور بهذا التعاون المثمر مع كلية الإعلام التي تخرجت أنا وآلاف الصحفيين والإعلاميين فيها، وأثمِّن دور ومجهود الدكتورة حنان جنيد، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة ورئيس مجلس إدارة مركز التدريب والتوثيق والإنتاج الإعلامي، وأشكرها على هذه المبادرة».

وأضاف البلشي، أن هذه الخطوة ستكون ضمن خطوات أخرى سوف تعلن عنها النقابة فور تشغيل مركز تطوير المهنة والتدريب بكامل طاقته، لافتا إلى أن مركز التدريب سيُحدث نقلة نوعية في مستوى تدريب الصحفيين من أعضاء النقابة أو المتدربين بالصحف ووسائل الإعلام المختلفة، وكذلك طلاب كليات الإعلام بالجامعات.

وأكد محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل النقابة ورئيس لجنة التدريب، أن المنحة المجانية المقدَّمة من كلية الإعلام بجامعة القاهرة للصحفيين لمدة سنة، بواقع منحتين إلى 5 منح في كل دورة حسب طبيعة الكورسات المطروحة كل مرة، ويكون التقديم للحصول على المنحة حسب المواعيد المعلنة من النقابة لدى الموظف المختص، وتكون الأولوية لمن لم يسبق له الحصول على أي منحة.

وأوضح أنه في حالة زيادة عدد المتقدمين على المنح المخصَّصة، يكون الاختيار بنظام القرعة، وتعلن النقابة أسماء المقبولين الأساسيين والاحتياطيين بعد انتهاء مدة التقديم.

من جانبها، رحبت الدكتورة نشوة عقل، مدير مركز التدريب والتوثيق والإنتاج الإعلامي بجامعة القاهرة ، بالتعاون من نقابة الصحفيين، مشددة على أن الفترة المقبلة ستشهد تبادل في الخبرات بين الجانبين.

وقالت عقل، إن الدورات محل التعاون بين النقابة ومركز التدريب والتوثيق بجامعة القاهرة ستشمل: المتحدث الرسمي، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لعمل تحقيقات مفتوحة المصدر، وأساسيات الصحافة الرقمية، والتقديم التلفزيوني، والدوبلاج، والبودكاست، وصناعة أفلام الموبايل، والمونتاج، والمراسل التلفزيوني، واللغة العربية للإعلاميين.

ويبدأ التطبيق الفعلي للتعاون بين نقابة الصحفيين ومركز التدريب والتوثيق بجامعة القاهرة بالإعلان عن التقديم لمنحتين في دورتين؛ الأولى «التعليق الرياضي وإدارة ستوديوهات التحليل» ويقدمها المعلق الرياضي المتميز محمد فوزي وستكون قاصرة على الصحفيين الرياضيين، وتبدأ فعاليات الدورة يوم 17 يونيو الساعة 11 صباحا بالدور الرابع بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

والثانية؛ عن «إخراج وصناعة الفيلم الوثائقي» ويقدمها المخرج حسين الرزاز، وتبدأ فعاليات الدورة يوم 18 يونيو الساعة 11 صباحا بالدور الرابع بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

يبدأ الحجز لمنح التدريب بمركز تدريب نقابة الصحفيين بالدور السابع، غدا الأحد من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 عصرا، وحتى يوم الثلاثاء 13 يونيو الساعة 3 عصرا.

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