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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

روان بن حسين تستمتع بإجازتها الصيفية على البحر

روان بن حسين
روان بن حسين

شاركت النجمة الكويتية روان بن حسين الجمهور ومتابعيها مجموعة صور أثناء استمتاعِها بعطلتها الصيفية حيث ظهر خلفها شاطئ البحر.

ونشرت روان الصور التي التقطتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وظهرت بإطلالة صيفية مبهجة أثناء قضاء عطلتها الصيفية على شاطئ البحر.
 

يذكر ان آخر أعمال الفنانة الكويتية روان بن حسين، كليب أغنيتها الجديدة "مالك أمل" الذي طرحته عبر قناتها الرسمية في يوتيوب، من كلمات الشاعر رفيق الدراب وألحان إبراهيم الغانم وتوزيع عمر إسماعيل، وإخراج بلال الناصر.

وطرحت الفنانة الكويتية روان بن حسين مؤخراً فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "اختاري" عبر قناتها الرسمية في اليوتيوب.

وحققت أغنية اختاري 3,1 مليون مشاهدة بعد  شهور من إطلاق كليب الأغنية الذي حمل توقيع المخرج دان حداد ولاقت الأغنية استحساناً لدى متابعيها ومحبيها.

ويضاف هذا النجاح إلى سلسلة نجاحات حققتها روان مؤخراً في مجالي الغناء والتمثيل فاستطاعت أن تثبت نفسها وموهبتها وتمكنها في كل المجالات التي خاضتها.

 وعُرض مؤخرا للنجمة الكويتية روان بن حسين مسلسل "ذهبت مع الماء" بطولة نخبة من مشاهير الفن الخليجي على رأسهم:" جاسم النبهان، زهرة الخرجي، فيصل العميري، حمد العماني، في الشرقاوي، نور الشيخ"، والعمل من تأليف منى الشمري وإخراج محمد دحام الشمري.

أعمال روان بن حسين

وطرحت الفنانة الكويتية روان بن حسين مؤخرا أغنية "وحدة استثنائية"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

 

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