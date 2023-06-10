شاهد.. لقطة رومانسية تجمع سيف الجزيري وزوجته

خطف النجم التونسي سيف الدين الجزيري لاعب نادي الزمالك، وزوجته الأنظار فى أحدث ظهور لهما عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

ونشر نجم منتخب تونس، صورة ظهر من خلالها الثنائي بإطلالة رومانسية مرتديا ملابس كاجوال، نالت إعجاب جمهوره ومتابعيه.

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم السبت، استعدادا لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري.

وفاز الزمالك مؤخرا على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 53 نقطة يحتل بها المركز الرابع بجدول الدوري.