البرهان: الحكومة مع أي حل ينهي حرب الميليشيا المتمردة والمرتزقة المتعاونين معها

أكد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، أن "حكومة السودان مع أي حل ينهي حرب المليشيا المتمردة بمعاونة المرتزقة الأجانب ويعيد الطمانينة للشعب السوداني".

وأعرب البرهان، خلال تلقيه اتصالا هاتفيا من رئيس الاتحاد الافريقي رئيس جزر القمر غزالي عثماني، عن "شكره لرئيس الاتحاد الأفريقي على اتصاله ومتابعته الشخصية لملف السودان"، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهمته.



من حانبه، أكد رئيس الاتحاد الأفريقي على ضرورة أن يكون الحل أفريقياً لإحلال السلام في السودان.

وتطرق الاتصال، وفقا لبيان مجلس السيادة السوداني، "للجهود المبذولة عبر منبر جدة لحل الأزمة في السودان بالرغم من فشل جميع الهدن وذلك لعدم وجود أليات فعالة وملزمة لمتابعة خروقات مليشيا الدعم السريع المتمردة وعدم إلتزامها بإخلاء منازل المواطنين والمستشفيات ومراكز الخدمات والمرافق العامة والمقرات الحكومية".

وأعلن الجيش السوداني، أمس موافقته على اتفاق وقف إطلاق نار في جميع أنحاء ‏البلاد لمدة 24 ساعة‎.‎

وجاء في بيان للقوات المسلحة السودانية، أنه "تقديرا لجهود المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، ومراعاة للجوانب الإنسانية التي يعانيها شعبنا جراء العمليات الجارية، توافق القوات المسلحة على مقترح هدنة 24 ساعة".