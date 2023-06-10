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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خايفين منكم.. العامري فاروق يدعم لاعبي الأهلي قبل موقعة الوداد

العامرى فاروق
العامرى فاروق

يلتقي الأهلي مع الوداد فى العاشرة مساء غدٍ، الأحد، بتوقيت القاهرة، فى مركب محمد الخامس فى إياب نهائي أفريقيا، بعد ما فاز الأهلي فى لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف.

وكتب العامرى فاروق نائب رئيس مجلس ادارة الاهلي "ظروف صحية أسرية تمنعنى من التواجد  فى المغرب يارب انصر الأهلى كل واحد ماشى فى الشارع بيقول يارب كل مشاعر الناس متجه تجاه المغرب لدعم النادى الأهلى وبتقول يارب.

وتابع: “من القلب إلى القلب” كل الدعم للزملاء فى مجلس الادارة بقيادة الكابتن محمود  الخطيب كل الدعم للاعبين والجهاز الفنى لاسعاد الملايين الثقه التحدى الاصرار  الإخلاص الجهد العطاء الذكاء فى استخدام الخبرات  هى قوتك  فى الملعب صدقونى هما خايفين منكم ومن امكانياتكم بالتوفيق ان شاء الله  يا اهلى الـ 11  بإذن الله أخيرا من يتوكل على الله فهو حسبه".

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت في رادس، والفوز بهدف دون رد في مباراة العودة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وتأهل الوداد إلى النهائي بعد التعادل السلبي مع صن داونز في المغرب والتعادل الإيجابي 2/2 فى جنوب أفريقيا، مستفيدًا بقاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض.

 

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