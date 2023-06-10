مايا مرسي: برنامج هي تقود غير نظرة الطلاب والأهالي للتعليم الفني

قالت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، إن برنامج هى تقود شجع طالبات التعليم الفني وجعل التعليم الفنى مختلف فى نظر الطلاب وأولياء أمورهم.

وأضافت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة في كلمتها على هامش حفل ختام برنامج "هي تقود" الذى يدعم طالبات التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم ، أن تجربة الطالبات فى عرض هى تقود شئ مشرف موجهة الشكر لمعلمي المدارس الفنية.

أوضحت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة ، أنها ترى فى طالبات برنامج هى تقود سيدات المستقبل.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة ، أن طالبات برنامج هي تقود سوف تقود مستقبل البلد ، لافتةً إلى أن هذه فرصة عظيمة للطالبات فى توقيت يعتبر بمثابة الفرصة والعصر الذهبي للمرأة.

وجهت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة ، الشكر لاولياء الأمور الذين شجعوا أولادهم على الدخول والالتحاق بمدارس التعليم الفني والمشاركة في برنامج هي تقود .

وهناك 150 طالبة شاركن في برنامج هى تقود والذى يستهدف تدريب ورفع كفاءة طالبات التعليم الفني وتسليط الضوء علي العناصر المميزة منهن .

وشهد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حفل ختام برنامج "هي تقود" الذى يدعم طالبات التعليم الفني من خلال تطوير مهاراتهن وأفكارهن وتحويلها لمصادر دخل ثابتة، عن طريق تدريبات حديثة مصممة لتنمية مهاراتهن الشخصية والعملية.

ويحضر حفل ختام برنامج "هي تقود" مع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة.