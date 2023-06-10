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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بـ لوك جديد .. المذيعة حياة الدرديري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

حياة الدرديري
حياة الدرديري

شاركت المذيعة والإعلامية حياة الدرديري، صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»

بدت حياة الدرديري في الصور أنها خسرت بعض من وزنها وارتدت قميص فضفاض أبيض اللون أما شعرها فصففته على طريقة «الكيرلي»، وتخلت عن اللون الأشقر تماما، فبدأ شعرها باللون الأحمر والأحمر، واعتمدت ماكياج ملائم لبشرتها.

يُذكر أن الثنائي حياة الدرديري والإعلامي والبرلماني السابق توفيق عكاشة أعلنا في يونيو عام 2018 زواجهما، بعد قصة حب جمعتهما وتفاجأ المتابعون من هذا الخبر، حيث أثار خبر زواجها جدلًا واسعًا حينها على مواقع التواصل الاجتماعي.
 

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IMG_٢٠٢٣٠٦١٠_٠٥٠١٣١

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