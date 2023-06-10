عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

طلاب الثانوية : الأزهر يوفر لنا كل سبل الراحة ونحن ملتزمون بالتعليمات

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية

أدى طلاب القسم العلمي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في مادة اللغة الإنجليزية، اليوم السبت، وقامت غرفة العلميات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان.


وتفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، لجان بنين قطور وفتيات قطور وفتيات توكل النموذجي، في حين تفقد الشيخ عوض الله عبدالعال، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون المناطق والخدمات، لجان فتيات بني سويف وبنين بني سويف وبنين بني سويف النموذجي.

وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة من السهولة إلى الصعوبة وفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

وباستطلاع آراء طلاب القسم العلمي عن  امتحان مادة اللغة الإنجليزية من خلال اللجان الموفدة من مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية أكد الطلاب أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، غير أنه يوجد عدة نقاط للطلاب المتميزين، كما أكد الطلاب أن الامتحانات تسير في هدوء وبلا مشاكل وأن الأزهر  يوفر لهم كل سبل الراحة.

وعبر قطاع المعاهد الأزهرية عن تقديره واعتزازه لأبنائه الذين أثبتوا التزامهم التام بمبادئ الأزهر الشريف في الاعتماد على النفس، والسعي لتحقيق الأهداف المرجوة، وما يتم مشاهدته في لجاننا على مستوى الجمهورية يدل على تغيير جذري لثقافة أبنائنا الطلاب، وحبهم وانتمائهم لأزهرهم، ووطنهم، وخاصة ما بدا منهم من تعاون شديد بشأن الالتزام بالتعليمات المعمول بها.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين  من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية.

الثانوية الازهرية الشهادة الثانوية الأزهرية امتحانات اللغة الإنجليزية الامتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل مواجهة الوداد.. تقارير: الأهلي في ورطة بسبب كهربا

اعترافات المتهم بقتل نجله الصغير: بضربه عشان أعرف أنام بس لقيته سكت

التجمع يطالب الحركة المدنية بموقف حاسم من محاولات إعادة الإخوان الإرهابية للمشهد السياسي

قبلها بساعات .. هل يتم إيقاف كهربا قبل نهائى إفريقيا أمام الوداد بسبب الزمالك؟

على طريقة مورينيو .. الوداد يفاجئ الأهلي بخدعة بلجيكية قبل نهائي إفريقيا

هبوط حاد في أسعار الذهب العالمية | تفاصيل

الأهلي أم الوداد.. توقعات ميدو لنهائي أبطال أفريقيا

الرئيس السيسي يحضر تشييع جنازة والدة الدكتور مصطفى مدبولي .. فيديو وصور

ترشيحاتنا

قرارات مغربية صارمة بشأن مباراة الأهلي والوداد

أوكرانيا تعلن مصرع 5 أشخاص وإجلاء 2600 آخرين جراء انهيار سد نوفا كاخوفكا

أول تعليق من أحمد حجازي بعد إصابته بالرباط الصليبي

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة| أخبار تهمك

دراسة تكشف مفاجأة|هذه العادات تحمي القلب والأوعية الدموية من الأمراض

لأول مرة .. معرض الكتاب بساحة المسجد الأحمدي بطنطا يشهد إقبالًا كبيرًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل صينية مسقعة يوناني|جديدة وغير تقليدية

نشرة المرأة والصحة|زوجة علي الحجار تتألق في عقد قران نجلهما.. وضع اللبن في هذا المكان يسبب كوارث صحية.. وهذه الأبراج شديدة التوتر

أبراج حنينة وعاطفية ومشاعرها جياشة

10علامات خطيرة تنذرك قبل الإصابة بالفشل الكلوي

فيديو

مش بس في المدرسة .. حنين محمد رمضان فنانة على تيك توك

أنا أغلى مطرب وهذا سر ركوبي طائرات خاصة.. تصريحات نارية لـ محمد رمضان

شاهد.. رقصة خيرى رمضان وزوجته في حفل زفاف ابنه

السفينة تيتانيك تبوح بسر جديد.. تعرف عليه| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ