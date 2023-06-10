عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد العربي يُعلن قرعة بطولات السيدات و16 سنة للناشئين والناشئات

صدى البلد

أعلن الاتحاد العربي لكرة السلة، مساء اليوم السبت، قرعة البطولات العربية التي تقام خلال الفترة المقبلة، والتي تشهد مشاركة منتخبات مصر في 3 بطولات منها.

وأسفرت قرعة بطولة السيدات والتي تقام في مصر خلال الفترة من 3 وحتى 10 يوليو المقبل على مجمع صالات ستاد القاهرة، عن مشاركة منتخبنا الوطني بمنتخبين (أ – ب)، بجانب منتخبات المغرب، الكويت، والجزائر في البطولة.

وتقام البطولة العربية للمنتخبات تحت 16 سنة للناشئين والناشئات في الأردن خلال الفترة من 18 وحتى 26 يونيو الجاري.

ويشارك مع منتخب مصر ناشئين تحت 16 سنة كل من: الأردن، الجزائر، وتونس.

أما في بطولة الناشئات يشارك رفقة منتخبنا الوطني كل من: الأردن، تونس، والجزائر أيضًا.

وتقام البطولات بنظام الدوري من دور واحد، ثم يلعب الأول في الترتيب خلال الدور التمهيدي مع الرابع والثاني مع الثالث في نصف النهائي، ويتأهل الفائزان لخوض النهائي وتحديد البطل.

مصر ستاد القاهرة البطولة العربية للمنتخبات منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 كلمات لـ عصام الشوالي تكشف موقفه من الأهلى وجماهيره| ماذا قال؟

بعد طلاقها|شاكيرا تعيش قصة حب جديدة مع نجم سباق السيارات لويس هاميلتون.. صور

رسميا .. طلاق تامر عاشور وزوجته سمر أبو شقة | خاص

قبل مواجهة الوداد.. تقارير: الأهلي في ورطة بسبب كهربا

ابنة تامر أمين تخطف الأنظار في حفل زفاف ابن خيري رمضان

قبلها بساعات .. هل يتم إيقاف كهربا قبل نهائى إفريقيا أمام الوداد بسبب الزمالك؟

قرارات مغربية صارمة بشأن مباراة الأهلي والوداد

على طريقة مورينيو .. الوداد يفاجئ الأهلي بخدعة بلجيكية قبل نهائي إفريقيا

ترشيحاتنا

أزمة مالهاش لازمة| بيراميدز يهدد بتأخير انضمام إبراهيم عادل ومحمود صابر للمنتخب الأولمبي.. وقادة الأخير يردون

دعاء القلق والغضب.. 5 كلمات تسيطر بها على انفعالاتك

كندا تصادر طائرة روسية من طراز آن-124 وتنقلها لـ أوكرانيا

سعاد صالح: أعارض فكرة الزواج داخل بيت العائلة.. فيديو

الخارجية: الإجراءات الجديدة لدخول الأخوة السودانيين إلى مصر هدفها التنظيم وليس التقييد

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تبدأ عمليات تخصيب لليورانيوم عالية النقاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا .. طلاق تامر عاشور وزوجته سمر أبو شقة | خاص

بعد طلاقها|شاكيرا تعيش قصة حب جديدة مع نجم سباق السيارات لويس هاميلتون.. صور

طريقة عمل كيك البلح|بمذاق لا يقاوم

فرح أسطوري.. زواج الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم| صور

فيديو

مش بس في المدرسة .. حنين محمد رمضان فنانة على تيك توك

«مبيحبش لحم الإنسان».. تشريح قرش الغردقة والنتيجة صادمة

أنا أغلى مطرب وهذا سر ركوبي طائرات خاصة.. تصريحات نارية لـ محمد رمضان

شاهد.. رقصة خيرى رمضان وزوجته في حفل زفاف ابنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ