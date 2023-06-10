الاتحاد العربي يُعلن قرعة بطولات السيدات و16 سنة للناشئين والناشئات

أعلن الاتحاد العربي لكرة السلة، مساء اليوم السبت، قرعة البطولات العربية التي تقام خلال الفترة المقبلة، والتي تشهد مشاركة منتخبات مصر في 3 بطولات منها.

وأسفرت قرعة بطولة السيدات والتي تقام في مصر خلال الفترة من 3 وحتى 10 يوليو المقبل على مجمع صالات ستاد القاهرة، عن مشاركة منتخبنا الوطني بمنتخبين (أ – ب)، بجانب منتخبات المغرب، الكويت، والجزائر في البطولة.

وتقام البطولة العربية للمنتخبات تحت 16 سنة للناشئين والناشئات في الأردن خلال الفترة من 18 وحتى 26 يونيو الجاري.

ويشارك مع منتخب مصر ناشئين تحت 16 سنة كل من: الأردن، الجزائر، وتونس.

أما في بطولة الناشئات يشارك رفقة منتخبنا الوطني كل من: الأردن، تونس، والجزائر أيضًا.

وتقام البطولات بنظام الدوري من دور واحد، ثم يلعب الأول في الترتيب خلال الدور التمهيدي مع الرابع والثاني مع الثالث في نصف النهائي، ويتأهل الفائزان لخوض النهائي وتحديد البطل.