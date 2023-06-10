جابر القرموطي يوضح تطوير شاطئ البوريفاج بالإسكندرية بين الماضي والحاضر.. فيديو

‏قال الإعلامي جابر القرموطي إن شاطئ البوريفاج بالإسكندرية تطور بشكل كبير خلال عام واحد منذ زيارتنا له، وكان هناك هجوم شديد من المتابعين على المشروع وما يحدث هناك، وكان هناك ترويج للشائعات وأنه سيتم حجب رؤية البحر والآن تم إثبات العكس.

‏وتابع جابر القرموطي خلال برنامج "مانشيت"، المذاع عبر فضائية cbc" أن مشروع شاطئ البوريفاج وشارع 45 بطريق الكورنيش هو نقلة حضارية بالإسكندرية ويقوم بالقضاء على الازدحام المروري وخاصة خلال ازدحام الصيف في الإسكندرية.

9 ملايين مواطن

وأضاف أنه يحضر في الإسكندرية حوالي 9 ملايين مواطن في الصيف ما بين زوار المدينة وسكانها وكان يجب أن يتم التخلص من هذا الزحام المروري بمثل هذا المشروع.