منها الأجبان .. روشتة غذائية لأصحاب حساسية سكر اللبن

قال رامي صلاح الدين استشاري التغذية العلاجية، إن هناك بعض الأشخاص الذين يعانون من حساسية سكر اللبن التي تمنع الشخص من استخدام أي منتج يدخل فيه منتجات الألبان سواء اللبن أو الجبنة أو الزبادي وهذا هو اللاكتوز المتواجد داخل منتجات الألبان، وهناك نوع من اللاكتوز يسمي "لانتلورينس" وهو أن الجسم لا يستطيع التعامل مع اللاكتوز في هذه المرحلة وهنا تظهر مشكلات في الجهاز الهضمي كحدوث مشكلة الانتفاخات والشعور بالمغص والإسهال إوالإمساك.

وأضاف رامي خلال لقائه ببرنامج “السفيرة عزيزة” المذاع على فضائية “الدي أم سي”، أن الإنسان عندما يستطيع مصاحبة الأمراض المناعية فهو بذلك يكون قد تغلب عليها وعلى جزء كبير من المشكلة وكذلك الحساسية من بعض الغذاء.



وأوضح أن مصاحبة المريض الذي يمتلك حساسية في جسمه يأتي عن طريق معرفة الإنسان لوجود مادة الهيستامين في بعض العلاجات والأطعمة، يساعده على البعد عن تناول كل ما هو يزيد من تفاعل الهيستامين في الجسم.

الجوافة والفلفل

وتابع: أن هناك مشروبات تدعم الجهاز المناعي وهو" الكركم" ويتم غليه وشرب ١٠٠ مللي يوميا منه، وتناول فيتامين سي عن طريق الجوافة والكيوي والليمون والبرتقال واليوسفي، ولكن اذا كان لديك حساسية من الهيساتمين فينبغي عليك أن تبتعد عن الحمضيات وتبدأ في استمداد فيتامين" سي" من الجوافة والفلفل.