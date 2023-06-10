أزهرية الإسكندرية تعلن نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 73%

أعلنت المنطقة الأزهرية بالاسكندرية، برئاسة الشيخ خميس محمد، نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بنسبة نجاح بلغت 73%.

ذكرت منطقة الاسكندرية الأزهرية في بيان ان أوائل الشهادة الابتدائية فى الاسكندرية هم الاول على علاء عبد الشهيد والثانى عمر أحمد يوسف والثالث خالد محمود عبدالقادر، والرابع عمر احمد محمد والخامس خديجة محمد احمد والخامس مكرر عبدالعزيز محمد عبدالعزيز، والسابع رقية محمد إبراهيم والسابع مكرر ريتاج عاطف مصطفى والسابع مكرر ريتاج على عاطف والعاشر فريدة احمد عبدالله والعاشر مكرر ملك محمد عبدالفتاح.

جاء ذلك بعد اعتماد النتيجة من قبل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.