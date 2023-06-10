عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أزهرية الإسكندرية تعلن نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 73%

اوائل الشهادة الاعدادية
اوائل الشهادة الاعدادية

أعلنت المنطقة الأزهرية بالاسكندرية، برئاسة الشيخ خميس محمد، نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بنسبة نجاح بلغت 73%.

ذكرت منطقة الاسكندرية الأزهرية في بيان ان أوائل الشهادة الابتدائية فى الاسكندرية هم الاول على علاء عبد الشهيد والثانى عمر أحمد يوسف والثالث خالد محمود عبدالقادر، والرابع عمر احمد محمد والخامس خديجة محمد احمد والخامس مكرر عبدالعزيز محمد عبدالعزيز، والسابع رقية محمد إبراهيم والسابع مكرر ريتاج عاطف مصطفى والسابع مكرر ريتاج على عاطف والعاشر فريدة احمد عبدالله والعاشر مكرر ملك محمد عبدالفتاح.

جاء ذلك بعد اعتماد النتيجة من قبل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

الاسكندرية الابتدائية الإسكندرية الأزهرية الشهادة الإبتدائية الازهرية المنطقه الازهريه المعاهد الأزهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 كلمات لـ عصام الشوالي تكشف موقفه من الأهلى وجماهيره| ماذا قال؟

بعد طلاقها|شاكيرا تعيش قصة حب جديدة مع نجم سباق السيارات لويس هاميلتون.. صور

رسميا .. طلاق تامر عاشور وزوجته سمر أبو شقة | خاص

قبل مواجهة الوداد.. تقارير: الأهلي في ورطة بسبب كهربا

ابنة تامر أمين تخطف الأنظار في حفل زفاف ابن خيري رمضان

قبلها بساعات .. هل يتم إيقاف كهربا قبل نهائى إفريقيا أمام الوداد بسبب الزمالك؟

قرارات مغربية صارمة بشأن مباراة الأهلي والوداد

على طريقة مورينيو .. الوداد يفاجئ الأهلي بخدعة بلجيكية قبل نهائي إفريقيا

ترشيحاتنا

الغبارى يكشف هدف تدريب العاملين في الجهاز الإدارى داخل الأكاديمية العسكرية

أزمة مالهاش لازمة| بيراميدز يهدد بتأخير انضمام إبراهيم عادل ومحمود صابر للمنتخب الأولمبي.. وقادة الأخير يردون

دعاء القلق والغضب.. 5 كلمات تسيطر بها على انفعالاتك

كندا تصادر طائرة روسية من طراز آن-124 وتنقلها لـ أوكرانيا

سعاد صالح: أعارض فكرة الزواج داخل بيت العائلة.. فيديو

الخارجية: الإجراءات الجديدة لدخول الأخوة السودانيين إلى مصر هدفها التنظيم وليس التقييد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا .. طلاق تامر عاشور وزوجته سمر أبو شقة | خاص

بعد طلاقها|شاكيرا تعيش قصة حب جديدة مع نجم سباق السيارات لويس هاميلتون.. صور

طريقة عمل كيك البلح|بمذاق لا يقاوم

فرح أسطوري.. زواج الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم| صور

فيديو

مش بس في المدرسة .. حنين محمد رمضان فنانة على تيك توك

«مبيحبش لحم الإنسان».. تشريح قرش الغردقة والنتيجة صادمة

أنا أغلى مطرب وهذا سر ركوبي طائرات خاصة.. تصريحات نارية لـ محمد رمضان

شاهد.. رقصة خيرى رمضان وزوجته في حفل زفاف ابنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ