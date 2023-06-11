معهد علوم البحار: هجوم القرش على الإنسان في مصر قليل للغاية

قال الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إن أسماك القرش موجودة من ملايين السنين، لافتا إلى وقوع الآلاف من حوادث القرش تحدث في الولايات المتحدة".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "هناك أسماك أكثر شراسة من القرش ولا توجد في البحر الأحمر.. لو كان هناك 100 قرش، وتعرضت سمكة معينة لظروف خاصة قد يتغير أسلوبها في البحر".

وأوضح أن "حادث هجوم القرش على إنسان، أمر وارد الحدوث ويحدث نتيجة لتغير سلوك القرش"، مضيفا: "نسبة حوادث هجوم القرش على الإنسان في مصر قليلة للغاية، بعكس نسبة حدوثها في دولة كأمريكا، حيث قد نشهد 20 حالة هجوم قرش على الإنسان شهريا".

وعلق على واقعة السائح الروسي بالغردقة، قائلا: "كانت أنثى وكانت تبحث عن مكان لوضع بيضها، كاشفا أن تشريح سمكة القرش أثبت أنها تعرضت لعملية تخصيب منذ شهرين، وزعانفها مصابة وهو ما جعلها غير قادرة على التهام الأسماك وجائعة".

وتابع: "لو فرضنا سمكة قرش دخلت في منطقة ومش عارفة تتحرك فيها ومحتاجة أكل، فهيتغير أسلوبها، وهناك حالات أخرى في وقت الوضع تجدها تبحث عن مكان آمن حيث أن هناك أسماك تلد وأخرى تبيض".