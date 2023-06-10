عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة ملفتة .. ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل بظهورها| شاهد

زينب نصر فياض
زينب نصر فياض

حرصت زينب فياض ابنة النجمة اللبنانية "هيفاء وهبي"، على مشاركة جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت زينب فياض وهى تستعرض رشاقتها وتناسق قوامها الممشوق بشكل محلوظ ، حيث ظهرت بإطلالة جريئة وجذابة، مع تسريحه شعر مميزه نالت اعجاب متابعيها.

علاقة هيفاء وهبي وابنتها 

العلاقة بين النجمة اللبنانية هيفاء وهبي وابنتها الوحيدة زينب نصر فياض ليست على ما يرام، وأصبحت الابنة تنتقم من والدتها بطريقة غير مباشرة بكسب تعاطف جمهورها إليها لتأخذ بثأرها منها بعد أن تبرأت من ابنتها وتركتها فيطفولتها.

وأصبحت زينب، تنشر من وقت لآخر صورا وفيديوهات لها ولبناتها، حفيدات هيفاء، لكي تؤكد أن النجمة اللبنانية لديها ابنة وأحفاد في الوقت الذي تتمنى الأخيرة فيه تكوين أسرة، على حد قولها.

أصل الحكاية: في بداية التسعينيات، تركت هيفاء وراءها زوجها الكويتي وابنتها "زينب" وهي طفلة من أجل اللحاق بعالم الشهرة والنجومية، حيث رفض زوجها دخولها مجال الفن لذلك انفصلت ولاحقت حلمها الأهم.

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي فيلم "رمسيس باريس" بطولة محمد سلام، ومحمد ثروت، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وسميرة مقرون، ومصطفى خاطر، وأوس أوس، وجومانا مراد، ومصطفى البنا، وأحمد كشك، وسامى مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى، وتوزيع “سينرجى فيلمز”. 

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس، وهذه الرحلة تتضمن كثيراً من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون. 

images (1)
images (1)
IMG_٢٠٢٣٠٦١٠_٠٥٢٣٤٧
IMG_٢٠٢٣٠٦١٠_٠٥٢٣٤٧

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. طلاق تامر عاشور وزوجته سمر أبو شقة | خاص

بيخبّوها .. شعبة الدخان تكشف مفاجأة بشأن زيادة أسعار السجائر | فيديو

بعد طلاقها|شاكيرا تعيش قصة حب جديدة مع نجم سباق السيارات لويس هاميلتون.. صور

قبل مواجهة الوداد.. تقارير: الأهلي في ورطة بسبب كهربا

3 كلمات لـ عصام الشوالي تكشف موقفه من الأهلى وجماهيره| ماذا قال؟

فيوتشر في ورطة.. رحيل على ماهر وبعض اللاعبين بسبب أزمة المستحقات

ابنة تامر أمين تخطف الأنظار في حفل زفاف نجل خيري رمضان

حيرة كهربا تضع مسئولي الزمالك في انتظار انتهاء عدد الساعات

ترشيحاتنا

دعاء فك السحر وعلاج الحسد والعين .. هذه آيات إبطال كل مكروه في دقائق

تدمير واسع .. أحمد موسى: روسيا تصطاد الدبابات الأوكرانية

كانت موديل محجبات.. أسماء جلال تثير الجدل بعد شائعة ارتباطها بفنان شهير

تسبب فى جريمة مأساوية بالمنيرة..الحبس 6 أشهر عقوبة الإمتناع عن تسليم الميراث

سفير مصر بالمغرب يكشف أعداد جماهير الأهلي في مباراة الوداد المغربي .. فيديو

بكام دلوقت.. اعرف سعر تويوتا كورولا 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هربًا من حرارة الجو.. صيني يجلس داخل الثلاجة |شاهد

ماذا تفعل قشور الرمان للشعر.. النتيجة ستدهشك

رسميا .. طلاق تامر عاشور وزوجته سمر أبو شقة | خاص

بعد طلاقها|شاكيرا تعيش قصة حب جديدة مع نجم سباق السيارات لويس هاميلتون.. صور

فيديو

تعمل إيه لو شفت أو هاجمتك سمكة قرش في البحر؟|انسى اللي تعرفه وشوف الفيديو ده

مش بس في المدرسة .. حنين محمد رمضان فنانة على تيك توك

«مبيحبش لحم الإنسان».. تشريح قرش الغردقة والنتيجة صادمة

أنا أغلى مطرب وهذا سر ركوبي طائرات خاصة.. تصريحات نارية لـ محمد رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ