حشد جماهيري لـ مانشستر سيتي قبل نهائي دوري أبطال أوروبا | شاهد

شهدت مدينة اسطنبول في تركيا، حشدًا جماهيرياً من جانب نادي مانشستر سيتي قبل مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

وشهدت ساحة ملعب أتاتورك، المستضيف لنهائي دوري أبطال أوروبا، دعمًا جماهيريًا لفريق مانشستر سيتي قبل ساعات من انطلاق المواجهة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا

تبدأ المباراة بين مانشستر سيتي ونظيره إنتر ميلان، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والمملكة العربية السعودية، على ملعب أتاتورك الأولمبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان

beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي

beIN Sports 2 HD Premium بتعليق حسن العيدروس

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