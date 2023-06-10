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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل خضعت لعملية نحت؟.. إطلالة هايدى موسي تثير الجدل بعد فقدان وزنها

صدى البلد

شاركت الفنانة هايدي موسي جمهورها بفيديو جديد لها، نشرته من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

واثارت الجدل على السوشيال ميديا بعد فقدان وزنها  الملحوظ ، وهو ما تسال عنه الجمهور هل خضعت لعملية نحت؟

وظهرت هايدي موسى، بإطلالة أنيقة بفستان باللون الكحلى المطرز، واعتمدت مكياج جذاب، وهو ما نال إعجاب متابعيها.

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وتصدرت الفنانة هايدي موسى تتر مسلسل “وجوه”، من بطولة حنان مطاوع، وأغنية التتر باسم "متفصلة على الجرح" ألحان مصطفى شكري، كلمات أيمن سليم، توزيع أحمد أمين.

مسلسل “وجوه” مكون من حكايتين مختلفتين في 15 حلقة لكل منهما، الأولى “وش تالت” من تأليف محمد على إبراهيم، وإخراج معتز حسام، ويشارك في بطولتها: محمود عبد المغني، وهالة فاخر، وعابد عناني، ونورهان، ورانيا ملاح، وتامر فرج.

الفنانة هايدي موسي هايدي موسي عملية نحت فقدان وزن

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