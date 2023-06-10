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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

لعب و انترفيو .. مريم تبتكر طريقة جديدة للقبول برياض الأطفال

صدى البلد

كشفت الدكتورة مريم الصيفى، مصممة انترفيو لقبول الأطفال برياض الأطفال، تفاصيل تغييرها الصورة النمطية للقبول. 

وأوضحت مريم الصيفى،خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دي ام سى” أن انترفيو فى رياض الأطفال تقليدي وصعب على الأسر، وعلى الأطفال، ويحمل بعض العنصرية فى بعض الاوقات.

صممت انترفيو

وأوضحت ،مصممة انترفيو لقبول الأطفال برياض الأطفال  أنها صممت انترفيو للاطفال يعتمد على تقييم مهارى شامل. 

ولفتت مريم الصيفى، أن قياس المهارات لدى الأطفال حولته إلى عملي عن طريق العاب للتقييم، وتم تطبيق ما نفذت فى بعض المدارس. 

الاطفال رياض الأطفال مصممة مهارات

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