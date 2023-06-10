ناقد مغربي : نتيجة ذهاب نهائي أفريقيا تخدم الوداد.. والجمهور عامل ضغط

أكد عبد الحق الدرمامي الناقد الرياضي المغربي، أن المواجهة بين الأهلي والوداد غدا في نهائي أفريقيا هي مقابلة بين الأشقاء تجمعهم العروبة والمنتصر هو الروح الرياضية، مفيدا بأن الأجواء احتفالية كبيرة في المغرب والسلطات الأمنية مستعدة للمرور بالمباراة بأحسن طريقة.

وأوضح عبد الحق الدرمامي، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، أن زهير المترجي سيغيب عن المباراة للإصابة ولكن التشكيلة متزنة والغياب لن يؤثر على قوة الفريق، مؤكدا أن مستوى الفريقين متقارب والفريق المنتصر هو الذي سيحافظ على التركيز".

مؤشرات الفوز

وعلق الناقد المغربي، على مؤشرات الفوز لكلا الفريقين بناء على نتيجة مباراة الذهاب في القاهرة، قائلا: "النتيجة تخدم الوداد المغربي لأنه سيدخل المباراة ولا يفكر إلا في الفوز وفي عامل ايجابي للوداد وهو عامل الجمهور سيضغط على الأهلي"، مؤكدا أن المباراة صعبة جدا.