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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مركز الداخلة يودع حجاج بيت الله الحرام قبل سفرهم لأداء الفريضة

حجاج بيت الله
حجاج بيت الله

ودع المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، حجاج بيت الله الحرام بقرعة وزارة الداخلية قبل سفرهم إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج معرباً عن سعادته البالغة بلقاء وتوديع الحجاج المسافرين لآداء الفريضة قبل سفرهم، متمنيا لهم حجا مبرورا وذنبا مغفورا والعودة سالمين لارض الوطن والدعاء لمصرنا الغالية أن يديم عليها الأمن والاستقرار والتقدم.

 

الجدير بالذكر أن عدد الحجاج المسافرين 12 حاجا من ابناء مركز الداخلة، وتم توفير ميكروباص تابع لمركز الداخلة لنقلهم إلى مركز الخارجة، كما تم توفير سيارة أخرى لنقل الحقائب والامتعة الخاصة بالحجاج.

وفاز 29 مواطنا من الوادى الجديد بفرصة الحج هذا العام ضمن القرعة العلنية التى أجرتها مديرية أمن الوادى الجديد ضمن حج وزارة الداخلية، وسط حضور جماهيرى كبير.

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وتقدم للمشاركة فى قرعة الحج 330 مواطن من مختلف مراكز المحافظة، فاز منهم 11 مواطنا من مركز الخارجة، و11 مواطن من مركز الداخلة، ومواطنة من مركز باريس، و3 مواطنين من مركز الفرافرة، بالاضافة إلى فوز 3 مواطنين من كبار السن.

وتقدم مدير أمن الوادى الجديد، بالتهنئة للفائزين مؤكدا ضرورة التزام الحجاج بالتعليمات المنظمة خلال أدائهم مناسك الحج بالاراضى المقدسة.

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