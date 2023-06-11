حصاد أنشطة الغرفة التجارية بالإسماعيلية خلال 4 سنوات

نظمت الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية برئاسة المهندس أحمد عثمان، مؤتمرا صحفيا، تحت عنوان " حصاد الغرفة التجارية خلال 4 سنوات في الفترة من 2019 الي 2023".

وخلال كلمته، كشف المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية، عن حصاد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالاسماعيلية من 2019 و حتى 2023.

وأشار عثمان إلى توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة قناة السويس لتبادل التعاون بين الغرفة التجارية وجامعة قناة السويس لتسويق منتجات كلية الزراعة والطب البيطري من المواد الغذائية في معارض الغرفة و أيضا اشتراك التجار في الدورات التدريبة التي تقيمها جامعة قناة السويس بالإضافة إلي اصدار كارت خدمات التجار (لعمل خصومات للتجار في المعامل والصيدليات وبعض المنتجات).

وأشار رئيس الغرفة الي عمل بروتوكول تعاون مع شركة دلتا للتأمين ضد السطو والحريق على المحلات والمصانع بقيمة 60 جنيه سنويا وتغطية تأمينية بقيمة 100 ألف جنيه وعمل معرض للسلع المعمرة لأول مرة، وتنظيم حملة تحليل لفيروس كرونا لجميع التجار والعاملين في المحلات التجارية على نفقة الغرفة وتوفير بروتوكول العلاج.

ولفت إلي القيام المساهمة في الدور المجتمعي بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي في توزيع 4000 كرتونة مواد غذائية على الاسر المتضررة من حظر فايروس كرونا، كذلك إطلاق حملة ( دفا ) بتوزيع 2000 بطانية على على الاسر الأشد احتياجا في المراكز و القرى، و توزيع شنط المدارس و الأدوات المدرسية على الطلبة الغير قادرين.

تضمن حصاد الغرفة خلال 4 سنوات، عمل ورش عمل لتعليم الفتيات والأطفال المنتجات اليدوية عن طريق مجلس سيدات الاعمال بمعرض الغرفة، تعظيم إيرادات الغرفة أضعاف الأعوام السابقة.

وحصل خلال هذه الفترة، مجلس إدارة الغرفة علي موافقة اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية و وزير التنمية المحلية على الحصول علي قطعة أرض بمساحة 2000 متر بنادي المنتزة لإقامة مقر ادارى للغرفة التجارية عليها.



وفي نهاية المؤتمر، أشار عثمان إلي حرص مجلس الإدارة برئاسته علي تفعيل أوجه التعاون مع الغرف التجارية الدولية عن طريق تبادل الزيارات لفتح آفاق جديدة في التعاون التجارى.