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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. تسريبات تكشف مفاجأة عن iPhone 15 ومعلومات عن تطبيق ميتا المنافس لـ تويتر

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

مايكروسوفت تعتزم نقل عشرات الخبراء في الذكاء الاصطناعي من الصين لـ كندا

 

أفادت تقارير بأن شركة مايكروسوفت تعتزم نقل العشرات من أفضل باحثي الذكاء الاصطناعي لديها من الصين إلى كندا، وذلك نظرا للتوترات السياسية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين.

 

فرصتك الأخيرة.. تحكم في هاتفك الآيفون المسروق من خلال Apple Watch


من الصعب جدًا الدخول على بيانات هاتف آيفون مغلق دون معرفة كلمة أو رمز المرور الخاص به، ولكن تعد مشكلة كبيرة للغاية إذا تمت سرقة الهاتف أثناء استخدامه، وعلى الرغم من اتباع إعدادات الحماية التي تصح بها آبل فإن كل هذه الإجراءات لن تفيد إذا كان هاتفك مفتوحًا بالفعل.  

 

تسريبات صادمة تكشف مفاجأة عن هواتف آيفون iPhone 15


في الوقت الذي يترقب فيه عشاق وراغبي شراء هواتف آيفون القادمة iPhone 15 الإعلان الرسمي من قبل شركة آبل لإطلاق الهواتف والذي سيكشف عن الميزات الجديدة التي ستحصل عليها؛ كشفت تسريبات صادمة أن الشركة ستزيد أسعار الهواتف بشكل كبير.

 

اشتريه وانت مغمض.. أفضل هاتف هونر Honor للشباب


ينظر الكثيرون من راغبي شراء الهواتف الذكية إلى هواتف الفئة المتوسطة بأنها أفضل خيار للشراء حيث تقدم مواصفات وإمكانات ممتازة قد تقترب من هواتف “ الفلاجشيب” ولكنها بسعر أرخص كثيرا مقارنة بها، ويأتي هاتف Honor X8 واحدا من هذه الهواتف التي تقدم سعر مناسب وقيمة حقيقية في نفس الوقت.

 

أوبرا وينفري أول المرشحين .. كل ما تريد معرفته عن تطبيق ميتا المنافس لـ تويتر


خلال الأيام القليلة الماضية، ظهرت تكهنات عديدة بأن شركة ميتا المالكة لـ فيسبوك وإنستجرام تعمل على تطبيق منافس لـ تويتر يمكنه أن يعتمد على القاعدة الجماهيرية الكبيرة على إنستجرام، وأيضا يمكنه التكامل مع الشبكات الاجتماعية اللامركزية.

 

فئة 5 آلاف جنيه.. أفضل موبايل Realme ريلمي لمحدودي الدخل


يعد هاتف Realme C33 من شركة ريلمي واحدا من أفضل الخيارات المتاحة لمحدودي الدخل والشباب بسعر مناسب مع عدد من الإمكانات الجيدة والتصميم الأنيق، مع شاشة متميزة وكاميرا 50 ميجابكسل، وبطارية كبيرة وأيضا معالج جيد.

 

بسعر أقل .. عرض جبار على هاتف سامسونج الجديد Galaxy M14


توفر بعض مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، عروضا حصرية على الهواتف الذكية كل فترة، حيث تقوم بعرض وبيع أحدث الإصدارات للشركات العالمية الشهيرة بأسعار مخفضة كي تمنح عملائها فرصة لشراء هواتفهم المفضلة مقابل سعر أقل.

 

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