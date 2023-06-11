أخبار التكنولوجيا.. تسريبات تكشف مفاجأة عن iPhone 15 ومعلومات عن تطبيق ميتا المنافس لـ تويتر

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أفادت تقارير بأن شركة مايكروسوفت تعتزم نقل العشرات من أفضل باحثي الذكاء الاصطناعي لديها من الصين إلى كندا، وذلك نظرا للتوترات السياسية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين.



من الصعب جدًا الدخول على بيانات هاتف آيفون مغلق دون معرفة كلمة أو رمز المرور الخاص به، ولكن تعد مشكلة كبيرة للغاية إذا تمت سرقة الهاتف أثناء استخدامه، وعلى الرغم من اتباع إعدادات الحماية التي تصح بها آبل فإن كل هذه الإجراءات لن تفيد إذا كان هاتفك مفتوحًا بالفعل.



في الوقت الذي يترقب فيه عشاق وراغبي شراء هواتف آيفون القادمة iPhone 15 الإعلان الرسمي من قبل شركة آبل لإطلاق الهواتف والذي سيكشف عن الميزات الجديدة التي ستحصل عليها؛ كشفت تسريبات صادمة أن الشركة ستزيد أسعار الهواتف بشكل كبير.



ينظر الكثيرون من راغبي شراء الهواتف الذكية إلى هواتف الفئة المتوسطة بأنها أفضل خيار للشراء حيث تقدم مواصفات وإمكانات ممتازة قد تقترب من هواتف “ الفلاجشيب” ولكنها بسعر أرخص كثيرا مقارنة بها، ويأتي هاتف Honor X8 واحدا من هذه الهواتف التي تقدم سعر مناسب وقيمة حقيقية في نفس الوقت.



خلال الأيام القليلة الماضية، ظهرت تكهنات عديدة بأن شركة ميتا المالكة لـ فيسبوك وإنستجرام تعمل على تطبيق منافس لـ تويتر يمكنه أن يعتمد على القاعدة الجماهيرية الكبيرة على إنستجرام، وأيضا يمكنه التكامل مع الشبكات الاجتماعية اللامركزية.



يعد هاتف Realme C33 من شركة ريلمي واحدا من أفضل الخيارات المتاحة لمحدودي الدخل والشباب بسعر مناسب مع عدد من الإمكانات الجيدة والتصميم الأنيق، مع شاشة متميزة وكاميرا 50 ميجابكسل، وبطارية كبيرة وأيضا معالج جيد.



توفر بعض مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، عروضا حصرية على الهواتف الذكية كل فترة، حيث تقوم بعرض وبيع أحدث الإصدارات للشركات العالمية الشهيرة بأسعار مخفضة كي تمنح عملائها فرصة لشراء هواتفهم المفضلة مقابل سعر أقل.