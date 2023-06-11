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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بكاء إيرلينج هالاند بعد تتويج مانشستر سيتي بدوري الأبطال

صدى البلد

نشر الإعلامي أحمد شوبير صور إيرلينج هالاند بعد تتويج مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا.

و كتب أحمد شوبير عبر تويتر: بكاء إيرلينج هالاند بعد تتويج مانشستر سيتي بدوري الأبطال. 

وتُوّج فريق مانشستر سيتي بطلًا ل دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بفوزه الصعب على إنتر ميلان الإيطالي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ب ملعب أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول التركية.

فريق إنتر سيطر على أحداث المباراة في بدايتها رغم تهديد مانشستر سيتي لمرمى أونانا، حيث ارتكب مدافعو الفريق الإنجليزي العديد من الأخطاء دون أن يستغلها خصمهم الإيطالي.

فرص مانشستر سيتي

وفي الدقيقة الخامسة، كاد برناردو سيلفا أن يسجل لـ مانشستر سيتي، عندما اقتحم منطقة الجزاء من الجهة اليمنى، لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى إنتر.

وفي الدقيقة 27، أهدر النرويجي إيرلينج هالاند أخطر فرص المباراة، عندما تلقى تمريرة رائعة من كيفن دي بروين، لينفرد بمرمى إنتر، لكن أونانا تصدى لتسديدته ببراعة.

وفي الدقيقة 29، سدد كيفن دي بروين الكرة من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها أونانا بسهولة.

شوبير مانشيستر سيتى نهائي دوري ابطال اروبا

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