عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سامح الصريطي: مرسي لم يحترم القضاء والإعلان الدستوري رسخ للدكتاتورية

الفنان الكبير سامح
الفنان الكبير سامح الصريطي

أكد الفنان سامح الصريطي، أن لقاءات الرئيس المعزول محمد مرسي مع الفنانين كان ينقصه التنفيذ.

 

وأضاف سامح الصريطي خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مرسي لم يحترم القضاء والإعلان الدستوري رسخ للدكتاتورية.

 

وتابع سامح الصريطي: "كان انطباعي انه جميل وأنه ينقصه التنفيذ، وتسألت هل هذا مجرد كلام لاحتواء الفنانين، وتجميعهم، والجلسة كانت إيجابية، ولكن كان هناك تحفظ وشكل من أشكال الريبة وعدم الاطمئنان، ولكن عندما جاء الإعلان الدستوري ورفض الوقوف أمام المحكمة الدستورية "طب النظام اتغير إزاي"، مرسي لم يحترم القضاء والإعلان الدستوري رسخ للدكتاتورية، ومنذ الإعلان الدستوري لم نخرج من الشارع، ونزل الناس بالفعل في الشوارع، وتم إقامة خيمة خاصة بالفنانين".

 

الإعلامي محمد الباز

 

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

 

ويذاع برنامج "الشاهد" يومياً على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

سامح الصريطي محمد مرسي الفنانين محمد الباز المحكمه الدستورية الدستور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. طلاق تامر عاشور وزوجته سمر أبو شقة | خاص

وفاة الإعلامية فايزة واصف مقدمة برنامج حياتي

قبل مواجهة الوداد.. تقارير: الأهلي في ورطة بسبب كهربا

الأرصاد عن حالة الطقس: موجة أتربة ورمال جديدة تضرب البلاد منتصف الأسبوع

نجم الزمالك السابق يصدم كهربا بقرار في الأهلي بسبب غرامة الفارس الأبيض

ابنة تامر أمين تخطف الأنظار في حفل زفاف نجل خيري رمضان

اتفرج من البيت .. قنوات مفتوحة لنقل مباراة الأهلى والوداد في نهائي أفريقيا

3 كلمات لـ عصام الشوالي تكشف موقفه من الأهلى وجماهيره| ماذا قال؟

ترشيحاتنا

حديث كولر مع عبد الحفيظ.. تدريبات حماسية للاعبي الأهلي قبل لقاء الوداد

علي جمعة: الحجاج لهم دعوة مستجابة عند رؤية الكعبة لأول مرة.. فيديو

نسرين أمين تكشف سبب اعتذارها عن مسلسل تحت الوصاية .. فيديو

تعاون بين الصحفيين وإعلام القاهرة لتقديم منح تدريبية مجانًا

فرصتك الأخيرة.. تحكم في هاتفك الآيفون المسروق من خلال Apple Watch 

بقوة 349 حصانا .. لكزس GX 2024 الجديدة تظهر رسميًا |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسطورة قوم عاد والأهرامات.. الشائعات تطارد أعظم بناء في تاريخ البشرية

أكبر تمساح في العالم يحتفل بعيد ميلاده.. عمره مفاجأة

إعجاز يفوق الخيال.. أهمية الأهرامات في حضارة الفراعنة.. رقم 9 يبهرك

هل خضعت لعملية نحت؟.. إطلالة هايدى موسي تثير الجدل بعد فقدان وزنها

فيديو

أنا أغلى مغني بالدليل .. محمد رمضان يوضح سبب ركوبه طائرة خاصة

جمعت مليون جنيه قبل وفاتها.. حكاية غوايش أغنى متسولة في قنا

قبل أحمد حجازي .. لاعبون أصيبوا بالرباط الصليبي أكثر من مرة «فيديوجراف»

تعمل إيه لو شفت أو هاجمتك سمكة قرش في البحر؟|انسى اللي تعرفه وشوف الفيديو ده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ