سامح الصريطي: مرسي لم يحترم القضاء والإعلان الدستوري رسخ للدكتاتورية

أكد الفنان سامح الصريطي، أن لقاءات الرئيس المعزول محمد مرسي مع الفنانين كان ينقصه التنفيذ.

وأضاف سامح الصريطي خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مرسي لم يحترم القضاء والإعلان الدستوري رسخ للدكتاتورية.

وتابع سامح الصريطي: "كان انطباعي انه جميل وأنه ينقصه التنفيذ، وتسألت هل هذا مجرد كلام لاحتواء الفنانين، وتجميعهم، والجلسة كانت إيجابية، ولكن كان هناك تحفظ وشكل من أشكال الريبة وعدم الاطمئنان، ولكن عندما جاء الإعلان الدستوري ورفض الوقوف أمام المحكمة الدستورية "طب النظام اتغير إزاي"، مرسي لم يحترم القضاء والإعلان الدستوري رسخ للدكتاتورية، ومنذ الإعلان الدستوري لم نخرج من الشارع، ونزل الناس بالفعل في الشوارع، وتم إقامة خيمة خاصة بالفنانين".

الإعلامي محمد الباز

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يومياً على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.