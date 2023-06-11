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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليمن .. مقتل جنديين وإصابة 3 إثر هجوم لتنظيم القاعدة في شبوة

أرشيفية
أرشيفية

قتل وأصيب خمسة جنود يمنيين، اليوم الأحد، إثر هجوم شنه تنظيم القاعدة الإرهابي، في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة لوكالة قوله إن سيارة مفخخة لتنظيم القاعدة هاجمت حاجز تفتيش للواء الأول بـ "قوات دفاع شبوة" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في منطقة المصينعة بمديرية الصعيد جنوب مدينة عتق مركز المحافظة، ما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين.

وأضاف المصدر، أن الهجوم أسفر أيضًا عن إعطاب عربة كانت تتمركز في الحاجز الأمني.

ويأتي الهجوم بعد أيام من هجوم جوي منسوب لتنظيم القاعدة، استهدف في 23 مايو الماضي، موقعاً لقوات اللواء الأول بـ"قوات دفاع شبوة" في منطقة المصينعة ذاتها، أسفر عن إصابة أركان حرب اللواء المقدم أحمد محسن السليماني و3 من مرافقيه.

وتصاعد حضور عناصر تنظيم القاعدة في مناطق عدة في اليمن، مع اندلاع الصراع على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا ومليشيات الحوثي في البلد العربي منذ 8 أعوام.

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