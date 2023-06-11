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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل هي حقيقة؟.. مسؤول أمريكي يتهم الصين باستخدام كوبا كقاعدة تجسس

كوبا
كوبا

 


قال مسؤول في إدارة بايدن إن الصين كانت تتجسس من كوبا لبعض الوقت وقامت بتحديث أماكن جمع المعلومات الاستخبارية هناك في عام 2019 ، وذلك في أعقاب تقرير عن جهود تجسس جديدة جارية.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الصين توصلت إلى اتفاق سري مع كوبا لإنشاء منشأة للتنصت الإلكتروني في الجزيرة على بعد حوالي 100 ميل (160 كيلومترًا) من فلوريدا ، لكن الحكومتين الأمريكية والكوبية شككت بشدة في هذا التقرير.

قال مسؤول إدارة بايدن ، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته ، إن توصيف وسائل الإعلام "لا يتماشى مع فهمنا" ، لكنه لم يحدد كيف أن  التقرير يعد خاطئًا .


وذكر المسؤول إن القضية سبقت رئاسة جو بايدن ، وكذلك فعلت جهود بكين لتعزيز بنيتها التحتية لجمع المعلومات الاستخباراتية في جميع أنحاء العالم.

وقال المسؤول "هذه قضية مستمرة وليست تطورا جديدا. أجرت  الصين تحديثًا لمنشآت جمع المعلومات الاستخبارية في كوبا في عام 2019. وهذا موثق جيدًا في سجل الاستخبارات".


وردا على طلب للتعليق ، أشار مسؤول في سفارة الصين في واشنطن  إلى عدم صحة ذلك.

واتهم الولايات المتحدة "بنشر الشائعات والافتراءات" بالحديث عن محطة تجسس في كوبا ، وبأنها "أقوى إمبراطورية قراصنة في العالم".

ورفض نائب وزير الخارجية الكوبي كارلوس فرنانديز دي كوسيو التقرير الإخباري الأولي ووصفه بأنه "كاذب تمامًا" ووصفه بأنه تلفيق أمريكي يهدف إلى تبرير الحظر الاقتصادي الذي تفرضه واشنطن منذ عقود على الجزيرة. وقال إن كوبا ترفض أي وجود عسكري أجنبي في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

يأتي الاهتمام  بالتجسس الصيني المزعوم من كوبا في الوقت الذي تتخذ فيه واشنطن وبكين خطوات مبدئية لتهدئة التوترات التي تصاعدت بعد عبور منطاد تجسس صيني على ارتفاع عالٍ عبر الولايات المتحدة قبل أن يسقطه الجيش الأمريكي قبالة الساحل الشرقي في فبراير.

وشهد الحادث قيام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بإلغاء رحلة مخططة إلى بكين ، والتي من المتوقع الآن أن تتم في 18 يونيو.

 

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