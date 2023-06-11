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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بتوجيهات الرئيس.. ضم الطالبة منة إلى المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي

الطالبة منه
الطالبة منه

قال الدكتور محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن وزير الشباب والرياضة، وجه بضم الطالبة منة الله عماد للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي الذي يتم تنفيذه في 12 لعبة طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، واختيار اللعبة المناسبة لها، والذي يمثل الرعاية المتكاملة للأبناء من 10-12 عاما فما أعلى، ويشمل الرعاية التعليمية والثقافية والتدريبية والفنية، مع تقديم منح دراسية لهم بالتعاون مع الجامعات الخاصة والجهات التدريبية في مصر.

 

وأضاف "الشاذلي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الأحد، أن هناك توجيها من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بانضمام منة الله عماد، الأولى على الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ، لأحد مراكز الشباب القريبة من منزلها مجانًا حتى لا يؤثر على مسيرتها التعليمية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن مدير مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، طبقًا لتوجيهات الوزير سيقوم بالتواصل مع والدة منة للعمل على توفير فرصة عمل لها خلال أيام قليلة بإحدى المنشآت الرياضية القريبة جدًا من محل إقامتها، حتى لا يؤثر ذلك على رعاية منة وإخوتها.
 

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الجامعات الخاصة الثقافية التعليمية التدريبية الشهادة الاعدادي

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