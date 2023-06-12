يسعى الأشخاص حول العالم من أجل اقتناء هواتف آيفون iPhone بسبب مزاياها الكثيرة، ولكن مع ارتفاع سعر الدولار العالمي أصبح ذلك مشكلة للبعض في الوقت الحالي، لكن على الرغم من ذلك توجد بدائل من شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة مثل أوبو Oppo التي تقدم هواتف بكاميرا عالية الدقة وبطارية ضخمة.

يعد هاتف أوبو Oppo A16K من الهواتف ذات الإمكانيات المناسبة بسعر مناسب.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف أوبو Oppo A16K على موقع نون في السعودية، ليصل سعره بعد الخصم إلى 439 ريال سعودي (أي ما يعادل 3600 جنيه مصري).

بـ 3600 جنيه .. عرض على موبايل Oppo جديد بمواصفات خيالية

هاتف Oppo A16K

يحتوي هاتف أوبو الجديد Oppo A16K، بشاشة من نوع IPS LCD ، بقياس 6.52 بوصة، وبجودة عرض HD+، تبلغ الدقة 720 × 1600 بكسل.

ويعمل هاتف أوبو Oppo A16K، بواسطة معالج شركة ميدياتك التايوانية من نوع Helio G35، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت.

يقدم هاتف أوبو منخفض التكلفة Oppo A16K، كاميرا خلفية واحدة بدقة 13 ميجابكسل، و فلاش LED . بالإضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 5 ميجابكسل.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 11.1، و نظام التشغيل أندرويد 11.

ويحتوي هاتف أوبو Oppo A16K، بطارية بسعة 4230 مللى أمبير في الساعة.